阿里巴巴集團政大商學院合作 推出電商實戰課程

阿里巴巴集團長期在台灣助力包含傳統中小企業、本土公益團體以及年輕學生等各領域人才提升專業電商力，阿里巴巴集團與政治大學商學院共同宣布今年9月將攜手產學合作，推出「阿里巴巴創業與電商實戰入門」課程，邀請到阿里巴巴集團在台灣本地的多元生態系夥伴共同參與，提供年輕世代同學能夠接軌全球頂尖互聯網實務的獨家課程，持續為台灣孵化出更多頂尖電商人才。

阿里巴巴集團表示，充滿創意的台灣Z世代擁有數位原住民先天優勢，阿里巴巴集團數字經濟體中的不同生態系夥伴的實務經營策略與事業佈局，可提供台灣Z世代進一步掌握數位經濟下各類前瞻商業模式的學習典範，支持台灣Z世代人才超前部署「數位商機想像力」，提前掌握未來商機。

政大商學院副院長邱奕嘉表示大電商時代已經來臨。即將步入社會的準新鮮人，在瞬息萬變的關鍵時刻，適切的累積電商能力及實務經驗，並且將電商能力運用Z世代獨有的創意思維，橫向運用在許多消費場景當中，是該堂課程對台灣年輕人才可提供的價值與意義。藉由政治大學商學院與阿里巴巴集團的產學合作契機，學生們可於課程中洞悉未來世代的消費型態與群眾需求，甚至應用所學實戰演練，逐步解析台灣新創環境與分享創業歷程。除了阿里巴巴集團主管群將親臨現場與學生們近距離分享產業新知與精華，搭配政大教授們的學術專業，藉由理論和實務的對話模擬新經濟的衝擊，可深度結合各種創新商業模式順應數位化經濟趨勢。

阿里巴巴台灣創業者基金執行董事李治平指出，本次課程中，政大同學將與天貓和淘寶平台上替多間品牌執行代運營的Jollywiz樂利數位、致力於醫療數位化的Health2Sync智抗糖、雲端服務協助企業轉型的CloudMile萬里雲，讓跨境匯款更為便利的EMQ易安聯、以及目的地旅遊平台KKday酷遊天等多家台灣知名新創品牌的成功創業家近距離交流，親自見識他們的經營思路與寶貴經驗，期待成功創業家與Z世代的近距離交流可為台灣新創生態圈，激發些有趣的創意與火花。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，未來電商的趨勢將是洞察消費者，最有效的方式就是結合生活化的場景引導購買。透過針對同學們特別設計的個人電商導購創業實作以及團隊合作創新提案競賽，針對目標挑戰提出解決方法企劃，同步擬定結合人貨場的行銷策略，藉由縝密安排的實操經驗，讓莘莘學子可以學習到如何在瞬息萬變的電商環境中變現未來的數位資產。