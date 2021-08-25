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集邦：需求強勁 第二季NAND Flash季增10.8%
根據TrendForce（集邦科技）調查顯示，隨著資料中心採購端在完成庫存去化之後，enterprise SSD領域受惠於Intel、AMD CPU新平台的推出，大幅提升4/8TB的採用量，隨著需求增長，推升平均銷售單價增長近7%，使得今年第二季NAND Flash產業總營收達164億美元，季增10.8%。
TrendForce表示，儘管智慧型手機銷售因東南亞疫情關係而有下修，然由於第二季筆電需求仍相當強勁，進而支撐OEM訂單數量，並推升第二季NAND Flash位元出貨量成長近9%；此外，因NAND Flash控制器缺貨持續，加上當時三星德州奧斯汀工廠又處於停電衝擊中，隨著需求增長，推升平均銷售單價增長近7%，使得2021年第二季NAND Flash產業總營收達164億美元，季增10.8%。
TrendForce也進一步指出，目前時序已進入第三季，資料中心對於高容量enterprise SSD的需求進一步成為NAND Flash市場成長的主要動能，加上筆電需求維持，故對位元需求仍有支撐，帶動合約價繼續上漲。TrendForce預期，第三季NAND Flash整體營收將持續成長，並有望突破歷史新高。
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