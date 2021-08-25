台股多頭火種來了！瑞信論壇訂9月6日盛大登場

三大外資論壇的「第22屆瑞信亞洲科技論壇」將於9月6日至10日盛大舉行，媒體記者會於7日舉辦，響應防疫政策，今年論壇依舊線上舉行，但無礙國際投資人對台灣等亞洲科技股的趨勢關注，總計有高達700家機構投資人將參與，為歷屆規模最大。瑞信證券也將安排亞洲科技和半導體研究主管尼堅、艾蘭迪發表一手觀點。

瑞信科技論壇和1、2季舉行的美銀及瑞銀論壇，並列三大外資論壇，其他還有各券商不定期舉辦的論壇活動，在2020年第21屆瑞信論壇首度線上舉行，吸引全球600家機構法人共襄盛舉，已經較往年規模多一倍，今年科技題材依舊火熱下，更吸引高達700家機構投資人參與。

大型外資論壇引發關注，除了重要趨勢的交流討論，還有前夕常有國際資金進駐台股帶動氣氛。8月台股一度修正，但瑞信客戶挺台股，到24日為止，該券商單月已大買105億元。

買超第一正是權王台積電（2330）超過88億元，其次是國泰金（2882）20億元，聯電（2303）15億元第三，還有聯發科（2454）獲買超11億元，都在10億元以上。

22屆瑞信亞洲科技論壇訂6日至10日舉行，將探討後疫情時代具影響力的關鍵技術和新興趨勢，統計迄今報名有來自大中華、東南亞、日本、韓國、印度、歐洲和美國等700家機構投資人及超過120家科技公司。

媒體發表會方面，瑞信安排亞洲區（除日本）證券研究副總監暨亞洲科技研究部門主管尼堅（Manish Nigam）以及台灣研究部主管暨亞洲半導體分析師艾蘭迪（Randy Abrams），分享對於亞洲科技業的投資展望。