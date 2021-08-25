工業富聯將投資半導體公司 參與半導體賽局

鴻海（2317）旗下工業富聯，繼上周宣布參與設立總規模人民幣達10億元（約新台幣43億元）之「東南數位轉型投資基金」，探索大陸東南區域半導體商機後，巿場傳出，工業富聯正鎖定半導體業者投資，擴大參與賽局。

針對巿場傳言，工業富聯表示，對單一巿場傳言不予評論。該公司不會放棄任何有利於未來發展，同時兼顧全體利害關係人權益之機會。

產業人士指出，工業富聯已鎖定不只一個標的，且積極布局中。包括投資、戰略合作、新建或直接收購都有可能。工業富聯近期公布半年報，截至今年6月底，公司帳面資金達人民幣873.40億元，較去年同期增加超過人民幣200億元，可支配使用現金量充足。

工業富聯執行長鄭弘孟在半年報法說會中表示，該公司燈塔工廠解決方案已經應用至電子資訊、新能源車等領域，未來還將進入半導體領域。主因工業富聯每年都會採購大量晶片，用於行動通訊、數據中心及車用電子領域，與供應鏈中的企業建立了深厚友誼，當這些企業急迫地想要提升產能、研發新工藝時，工業富聯可運用其於工業領域的經驗和技術，來幫助夥伴提升製造的效率和良率，從而改善生產效率、產能爬坡的問題。

根據IC Insights統計，2020全年半導體相關併購案總價值達1,180億美元，超過2015年1077億美元的紀錄，創下歷史新高。交易金額較大的併購協議為亞德諾（Analog Devices）收購美信集成（Maxim Integrated Products）、輝達（Nvidia）收購ARM，以及超微（AMD）收購賽靈思（Xilinx），光這三筆交易金額統計，即約占2020年併購總價值的80%。

雖然輝達（Nvidia）收購ARM一案目前卡關，但從2021上半年併購案陸續傳出，半導體及其上下游合縱連横的可能性，將隨著晶圓漲聲不斷和晶片缺貨難解之現實，持續增加。