遠傳推親子寶貝優惠方案 上網登記送限量開學禮

迎接高中以下學生族群將於9/1實體開學，以及兼顧請防疫假、居家學習的學生上課需求，遠傳即日起至9/30，推出一系列開學季優惠。對於回校上課的學生，月付149元的親子寶貝方案，可享網內免費與上網輕速飽，是寶貝的第一個門號首選；限量的兒童定位手錶保護套組，一次帶走手錶與寶可夢錶套，優惠價只要0元起。對於居家學習的學童，也有學生專屬的指定平板優惠，最高可折1,000元，再送線上英語體驗課。此外，遠傳再加碼限量開學禮，線上登錄後即可到遠傳門市免費領取開學必備12色鉛筆，全方位的開學優惠，給家長最強大的應援。

遠傳親子寶貝方案，月付輕鬆無負擔，上網流量、語音優惠恰恰好

迎接9/1實體開學，對於可開始培養自律習慣的孩童，遠傳為家長提供親子寶貝方案，只要月付149元，內含2GB的4G全速上網流量，流量用完後還能以1Mbps網速上網吃到飽，不僅輕鬆無負擔，語音與網路流量使用設定剛剛好，親子間的熱線(網內互打)完全免費；對於有較高用量需求的學童，月付再加149元，即可升級週末時段全速吃到飽，看影片、玩遊戲通通不受限，讓孩童的線上學習、遊戲、社交等網路使用更全面。父母不但可隨時與孩子聯絡掌握行蹤，透過具彈性的網路流量設定，自小養成兒童網路使用的自律習慣，以遵守約定取代限制，創造良好的親子互動模式。

遠傳兒童定位手錶保護套組0元起，直營門市申辦再送限量寶可夢公仔筆套

遠傳《360兒童手錶E2台灣版》，提供在地化語言圖資，具備精準定位、視訊通話等多項功能，讓父母能輕鬆掌握小孩的行蹤、即時聯絡，友善的設計讓學齡前、小學生都能輕鬆上手，原廠授權維修保固、遠傳門市送修服務，是聰明家長的安心首選。迎接實體開學，遠傳推出手錶加上寶可夢保護套最低0元起優惠，活動期間申辦「360兒童定位手錶E2+限量寶可夢錶套」月付399元、簽約36個月，直接把手錶和超可愛錶套免費帶回家，到遠傳直營門市申辦，再加碼送限量寶可夢公仔筆套。

憑學生證申辦指定平板方案，最高折1,000元再享線上英語體驗課

對於請防疫假有在家學習需求的學生族群，申辦指定平板優惠方案只要月付299元起、即可享有2GB上網傳輸量，搭配Lenovo M8 LTE版優惠價990元。月付699元不但可享上網吃到飽，憑學生證最高平板再折1,000元，搭配Samsung Tab A7最低0元帶回家，輕鬆享10.4吋大螢幕；搭配iPad 2020 32GB Wi-Fi版優惠價1,590元，支援聰穎鍵盤輕鬆學習更上手；再送7天「學習吧加分版」線上英語體驗課程《10分鐘看世界學英語》，系列課程不限堂數隨選即上，讓孩子的語言學習一次到位。