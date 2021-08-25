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大立光執行長林恩平預期 「9月拉貨動能優於8月」

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導
大立光執行長林恩平。記者劉芳妙／攝影
大立光執行長林恩平。記者劉芳妙／攝影

大立光（3008）執行長林恩平今天在股東會後接受媒體訪問時表示，依目前拉貨動能來看，「8月會比7月好，9月也會比8月好，10月還看不到，預計最快本季底產能開足滿載。」主要因部分零組件缺貨，加上部分國家封城因素，導致部分模組及Parts不足，影響出貨時程。

針對車用鏡頭布局，林恩平表示，目前已另外申請一家公司-大根工業（Largan Industry），資本額為10億元，他表示，由於原有大客戶訂單量大增，因此另外成立公司投注資源，以利後市發展。

針對手機鏡頭發展趨勢，林恩平說，有些客戶軟體很強，在硬體追求極致完美，另有客戶透過軟體彌補，將硬體價格往下壓，第3季主要都是這些低規的6P、7P，原本第4季有兩家設計導入8P規格，但因零組件短缺，可能延後至明年。

林恩平強調，毛利率的影響因素除了價格之外，還有稼動率及良率等變數，儘管近期上游塑膠粒上漲、加上疫情分流影響生產效率，不過，林恩平坦言，第3、4季都是出貨低規的產品，沒有漲價的空間。

林恩平 大立光

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