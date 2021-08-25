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日本信越2度調漲矽利光價格 崇越電將受惠

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

日本信越（Shin-Etsu Chemical）在上游原物料上漲及運費成本也持續上升的壓力下，先前已有調漲產品售價的動作，近日信越再度宣布調漲產品價格，平均漲幅都在10%至20%水準，市場看好台灣主要代理商崇越電（3388）營運將持續受惠。

今年以來全球原物料都有不小的漲幅，日本信越先前也指出，隨著全球供需越趨緊張，矽金屬價格仍不斷飆漲，加上各類原料採購成本增加，以及運費大幅走揚，公司難以吸收所有增加成本，因此調整產品價格，信越今年 3 月才公告調漲矽利光全產品價格，漲幅達 10%至20%。

近日日本信越再度表示，由於矽金屬價格大幅走揚，加上原料採購、運輸成本顯著增加，公司難以吸收所有成本，因此調漲所有矽利光產品價格，漲幅皆達 10-20%，部分產品更達 20% 以上，預計自10月起正式生效。

由於台廠崇越電是日本信越矽利光的主力代理商，隨著上游成本增加、下游需求強勁，信越二度調漲價格，部分產品價格在今年內價格漲幅就高達40%以上，崇越電營運也可望直接受惠，市場法人看好該公司下半年業績成長動能，該公司也將在今日下午召開法人說明會，預料營運受惠產品漲幅的情況、市場需求及明年展望都將是法人關注重點。

崇越電 原物料

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