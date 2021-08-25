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宇瞻發表DDR5 RDIMM工業級記憶體 卡位次世代伺服器升級商機

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

工控記憶體品牌廠宇瞻(8271)於DDR5 DRAM技術研發再下一城，發表業界首款DDR5 RDIMM工業級伺服器記憶體，支援次世代資料中心、伺服器與工業電腦應用。

宇瞻表示，DDR5 RDIMM憑藉優異的效能與可靠度，提升AI與邊緣應用巨量資料傳輸速度，確保伺服器以最佳的工作負載效能運作；預計將於2022年第二季與Intel Eagle Stream平台同步上市，無縫接軌全球伺服器升級商機。

宇瞻在這半年內，領先業界接連發表DDR5 UDIMM、SODIMM和RDIMM工業記憶體，顯見其深耕DDR5技術的決心與研發實力。最新推出的DDR5 RDIMM工業級記憶體，不僅採用DDR5 RCD（Registering Clock Driver）、電源管理IC（Power Management IC）、溫度感測器（Temperature Sensor）與SPD集線器（SPD Hub）四項全新元件；更以全新通道架構開發，提供兩組40-bit完全獨立子通道，有效提升通道效率與可靠度，具備極高的開發難度。

除具備超高效能、容量升級、極低功耗特點，宇瞻DDR5 RDIMM工業級記憶體配置12V電源管理IC（PMIC）與高精度溫度感測器（Temperature Sensor），可高效控制系統電源負載，強化訊號的完整性與抗干擾能力；同時即時監控記憶體溫度，預防過熱風險並維持記憶體高效能。另一方面，其支援On-die ECC與Side-band ECC的雙重糾錯機制，也為資料傳輸過程提供端對端完整保護，滿足資料中心24/7全天候運作的可靠度、可用性與可維護性（Reliability, Availability and Serviceability）需求。

鎖定次世代伺服器升級換機潮，宇瞻DDR5 RDIMM工業級記憶體專為Intel Sapphire Rapids與AMD Zen4 Genoa處理器設計，頻率達DDR5-4800 MHz，單條容量提供16GB與32GB兩種選擇，且支援高階抗硫化技術。隨著Intel次世代平台Eagle Stream將於2022年上半年登場，宇瞻研發進度超前，打造最完整的 DDR5工業級記憶體產品線，將成為客戶最強後盾。

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