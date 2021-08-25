Yahoo奇摩電商推三服務 拍賣導入飛比價格比價功能

Yahoo奇摩延續整合、開放及體驗升級發展策略，今天宣布布局三大全新服務，深化佈局購物生態圈。Verizon Media台灣董事總經理暨台灣電商與區域產品事業群副總裁林振德表示，第一是打通旗下電商三平台App，透過流量互導凝聚動能，最高推升導流業績平均週成長達6成；第二是攜手「飛比價格」開創電商新體驗，將海納全台上億網購商品比價資料，逐步導入Yahoo奇摩拍賣「跨網搜尋比價」服務，未來將透過AI與個人化技術動態推遞商品優惠；第三是推出連結媒體平台、電商解決方案以及會員經營的全新服務「Yahoo粉絲通」，提供會員經營解決方案，協助合作夥伴擴大觸及更多潛在消費者並深化會員經營，翻轉業務成效。

Yahoo奇摩今年4月首波打通Yahoo奇摩拍賣及Yahoo奇摩超級商城App，7月再整合串連Yahoo奇摩購物中心App，目前三個App任一個都可透過一鍵快速切換，無縫串連其他平台。透過三電商App整合，有凝聚平台動能產生綜效，特別是Yahoo奇摩購物中心消費含金量高，三電商App打通後，流量互導轉化成效顯著，上線後最高推升導流業績平均週成長達6成。

另外，Yahoo奇摩發現，越來越多網友透過搜尋與比價作為採購商品的參考。根據資策會2020年報告指出，超過一半(53%)消費者尋找產品資訊首選購物網站，去年比價引擎已超過社群網站成為第三大獲取商品資訊管道、僅次於搜尋平台，跨網搜尋比價已成消費者網購必經之路。Yahoo奇摩拍賣宣布與全台領先的比價網站「飛比價格」異業結盟，首創電商新嘗試，整合全台上億跨網商品比價資料，即日起將逐步導入Yahoo奇摩拍賣App，提供單一購物平台跨網比價服務。

Yahoo奇摩也表示，藉內建比價引擎，結合Yahoo奇摩熱銷推薦，串連消費者旅程中搜尋、比價與購物行為，消弭購物斷點。未來將透過大數據精準分析，結合透過AI、行銷科技 (Martech)與個人化技術即時推遞動態優惠，讓消費者商品輕鬆查、比價購買一站完成。