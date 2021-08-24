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五倍券加持 全國電期盼業績超過去年

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
全國電下半年大型店DigitalCity持續展店可破40家，加上有五倍劵加持，目標今年的業績能夠超越去年高峰。記者張義宮/攝影
全國電下半年大型店DigitalCity持續展店可破40家，加上有五倍劵加持，目標今年的業績能夠超越去年高峰。記者張義宮/攝影

3C通路全國電（6281）總經理林政勳表示 ，下半年大型店DigitalCity持續展店可破40家，加上有五倍劵加持，目標今年的業績能夠超越去年高峰。他強調，儘管今年6到8月冷氣銷售受到天氣因素影響，全國電仍寄望五倍券上路後能挹注買氣，全年業績將力拚超越去年。

全國電上半年合併營收104.66億元，年增8.8%；每股純益（EPS）3.21元。目前全國電門市有330家，其中，大型店DigitalCity約34家。林政勳指出，至年底可達超過40家，成為業績、獲利的重要來源，今後將持續展店，增加多元、享受的體驗，對於可能合作的品牌或領域沒有設限。

展望下半年營運，林政勳認為，前幾個月冷氣銷售受影響，在五倍券上路前，消費者也會觀望，可能導致買氣遞延，希望五倍券上路後對業績有幫助，全年業績目標將力拚超過去年。

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全國電 五倍券 EPS

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