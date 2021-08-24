台灣夏普搶開學商機 推全新蛾眼科技防護「眼罩」

鴻海（2317）旗下夏普今（24）日表示，從2021年五月中開始疫情升溫到全國三級警戒，歷經了長達三個多月的居家以及線上學習，終於在全體國民的努力下迎來了微解封，並且各級學校即將陸續在9月1日開學，不論是家長或是學校機關都為開學後的校園防疫新生活做準備。

夏普知道大家的擔憂，從五月底開賣至今日本原裝進口的蛾眼科技防護面罩（膠框版）受到各界熱烈的喜愛並且回購率超高，目前統計已銷售15萬片有餘。在這三個月中夏普不斷收集消費者的反饋以及使用者的習慣，期間推出了鈦合金款的三款面罩（包含全罩式/眼罩式以及口罩式）符合不同消費者的需求，也創下銷售佳績。