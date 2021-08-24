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路透：緯創攜手印度Optiemus 擴大生產電子產品
路透報導，緯創將與印度Optiemus電子合作，生產智慧手機、筆電等產品。這項合作案，有助提振印度總理莫迪把該國打造為電子製造重鎮的計畫。
依據合作協議，Optiemus將在未來三到五年投資約2億美元，提高電子產品產能。Optiemus表示，這起合作案預期將在未來五年內為該公司帶來3,800億盧比（51.3億美元）營收；Optiemus在新德里市郊的兩座工廠目前擁有約300名員工，該公司計劃將招聘約1.1萬人。
Optiemus董事總經理古魯拉伊表示：「緯創希望擴大在印度的布局，我們則想藉助政府的（電子製造）計畫；就雙贏的觀點來看，我們的合作很合理。」
依據印度的「生產獎勵計畫」 （PLI），外國企業生產的智慧手機和筆電須達一定價值才能獲得補助，但印度公司不受限制；緯創和Optiemus已獲智慧手機和IT產品的PLI批准，生產較平價的產品仍可獲得補助。
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