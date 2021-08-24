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需求回溫 研調估陸企智慧手機下半年出貨增7.9%

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

根據DIGITIMES Research分析師林大翔統計，今年第2季中國大陸企業智慧型手機出貨遭逢大陸市場需求急凍、及海外主力市場疫情衝擊，合計僅1.6億支，季減16.4%，年減3.2%；展望下半年，因即將進入旺季及部分物料缺口略收斂，在中國大陸市場出貨將依賴旺季促銷，海外市場則寄望疫情受到有效控制，預估整體出貨量將較上半年成長7.9%，且以第4季表現較佳。

觀察第2季陸企品牌出貨表現，小米、Oppo及Vivo未延續第1季的強勁出貨，面臨各主力市場需求逆風，出貨下調較預期劇烈，三家業者出貨合計1.03億支，佔所有大陸品牌出貨比重為64.6%，較前季67.5%降低；至於華為，在策略性減少出貨以保5G晶片使用的主軸下，季出貨首度跌破千萬支大關。

榮耀第2季前期銷售仍低迷，直到主力中高階榮耀50系列推出後，才重獲市場關注，整體出貨小幅季增，但成長不如預期。傳音雖受到印度等主力市場疫情打擊，但其產品定位入門，出貨成長未明顯減弱。

聯想則因主力市場在北美，一面避開亞洲需求逆風又受惠於LG退出智慧型手機市場，季出貨再超過華為，竄升至第五名。其餘二線以下品牌業者仍受限於零組件短缺及漲價衝擊，出貨季減態勢不變。

展望第3季，小米、Oppo、Vivo、傳音仍將站穩出貨前四名，榮耀預估出貨將超越聯想，奪得市占第五。

智慧型手機 疫情

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