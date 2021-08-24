集邦：下修全年電視出貨量2.15億台，年減0.9%

集邦科技（TrendForce）今 （24）日公布調查顯示，上半年全球電視出貨達9,845萬台，年增10%，來到近五年新高。但下半年旺季不旺疑慮漸增，再次下修今年電視出貨量至2.15億台，年減0.9%。

2021年上半年電視市場需求在北美紓困補貼的刺激下，品牌持續進行庫存回補，儘管第2季歷經面板供不應求、整機生產面臨長短料問題，使得品牌廠採取滾動式調整生產計劃分批出貨，上半年全球電視出貨達9,845萬台，年增10%。

然而TrendForce指出，時序進入第三季，儘管整機零組件供應緩解，但上半年面板價格漲勢凌厲導致整機成本上升，下半年恐難見到以往的促銷破盤價。此外，旺季不旺疑慮漸增，TrendForce再次下修今年電視出貨量至2.15億台，年減0.9%。

上半年中國、韓國電視品牌聯手拉抬全球出貨成長，超大尺寸功不可沒

據TrendForce資料顯示，儘管上半年電視品牌最終出貨量較原先預期減少5.8%，前兩大品牌三星電子（SEC）和樂金電子（LGE）在超大尺寸（65吋含以上）的出貨比重卻首次突破兩成，分別推升兩大業者的上半年出貨量達2,070萬台及1,401萬台，其中三星電子在65吋（含）以上的出貨年增率更是高達25%，顯示出兩大品牌透過產品尺寸放大與規格升級，以降低面板價格大漲而影響獲利的策略奏效。

即便上半年整機主要零組件長短料問題不斷，TCL和海信（Hisense）透過出貨量的提升與調整產品組合來降低整機生產成本，出貨量仍分別達1,105萬台和894萬台，以年增11.5%和9.5%創下新紀錄；其中，55吋（含）以上出貨占比分別達36.5%和40.2%，是歷年來大尺寸出貨最多的一年。反觀小米（Xiaomi）雖然在中國市場的出貨比例較TCL和海信來的大，但受到面板價格續揚致使生產成本提升，難推出破盤價吸引消費者目光，出貨量衰退6.6%，達552萬台，為前五大品牌唯一衰退的廠商。

面板價格居高不下及歐美航運時間拉長，恐影響下半年旺季促銷規模

下半年面板供應逐漸緩解，然品牌仍面臨高昂的面板成本，以及歐美各國陸續解封後對於電視需求降溫等挑戰。自去年6月截至今年7月，32吋面板漲幅已高達167%，但整機售價卻僅上調30~35%；55吋面板價格同步上漲120%，但中低階機種售價僅調漲20~25%，高階機種售價甚至不漲反降，換言之今年旺季促銷價格恐缺乏亮點，銷售難創佳績。