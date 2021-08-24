深化與美亞利桑那州產業合作 TUSA與GPEC簽備忘錄

台積電計畫在美國亞利桑那州興建晶圓廠之後，為深化台灣與美國亞利桑那州產業合作，經濟部台美產業合作推動辦公室（TUSA）與亞利桑那州大鳳凰城經濟發展促進會（GPEC）在8月24日簽署產業合作備忘錄(MOU)，由經濟部工業局副局長楊志清、亞利桑那州商務廳長Sandra Watson、鳳凰城市長Kate Gallego 與AIT商務組組長歐德瑞(Brent E. Omdahl)見證，將在半導體、醫療器材產業、先進製造進行合作。

備忘錄是在「2021台灣-美國亞利桑那州產業合作與商機論壇暨產業合作備忘錄簽署典禮」上，由TUSA蘇孟宗執行長與GPEC 總裁暨執行長Chris Camacho共同簽署，雙方將在半導體、醫療器材產業、先進製造建立可信賴的產業合作平台，開發與製造下世代微電子產品，媒合戰略夥伴，善用台灣和亞利桑那州大鳳凰城地區既有基礎和新興資源，鼓勵相關產業參與此平台的交流與互訪。

工業局副局長楊志清致辭表示，緊接在台積電計畫投資120億美元在亞利桑那州興建一座晶圓廠之後，今日簽署備忘錄將使雙方的產業合作向前邁步。

他說，亞利桑那州高科技實力堅強，創新生態體系卓越，吸引重量級製造商進駐，台灣是半導體重鎮，囊括世界逾五分之一的晶片製造產能。隨著電子產品需求增加，晶片需求亦攀升，根據WSTS統計，世界半導體市場到2025年可擴增到5,890億美元，比2020年的4,400億美元躍增34%。結合台灣與亞利桑那州的電子實力，相信可以共同塑造未來產業版圖。

楊志清說明，雖然過去數週台灣再次受到新冠病毒的重擊，但從2020年初疫情爆發以來，台灣的總確診數與死亡人數仍然遠低於世界多數國家。在工具機、石化與醫材產業作為後盾之下，台灣成為防疫產品，包括口罩、防護衣、防護面罩、呼吸器及體溫掃描裝置的重要生產國；此外，運用數位科技如大數據、臉部辨識、遠地監控與醫療物聯網應用來對抗疫情，展現台灣智慧科技實力，再再顯示台灣與亞利桑那州聯手發展醫療器材產業的優勢地位。

亞利桑那州商務廳長Sandra Watson表示，作為全球科技和創新的領導者，亞利桑那州和臺灣的合作與投資是天作之合，台積電的投資凸顯了戰略夥伴關係的巨大潛力，並帶來更多的機會和成功。

鳳凰城市長 Kate Gallego表示，鳳凰城與台北市已經建立姊妹市逾四十年，彼此關係深厚，商務往來密切，很高興台積電前來鳳凰城設廠，也歡迎台灣廠商前來鳳凰城，持續雙方友誼與強化商業關係。

大鳳凰城經濟發展促進會(GPEC)總裁兼執行長 Chris Camacho專題演講表示，台積電(TSMC)進入大鳳凰城，是台美成功夥伴關係的跳板。作為合作夥伴，大鳳凰城和臺灣有著共同的經濟目標，並建立在相似的產業基礎上。此次簽署標誌著雙方共同願景的匯聚，從而形成以合作與創新為基礎的戰略聯盟，將共同為台美帶來機遇與經濟發展。

除了工研院產科國際所所長蘇孟宗，「2021台灣-美國亞利桑那州產業合作與商機論壇」亦邀請國際半導體產業協會(SEMI)、亞利桑那州生技發展協會(AZbio)、經濟部生技醫藥產業發展推動小組(BPIPO)、關東鑫林等專家分享產業合作機會、經驗及投資商機，期透過此論壇開展台灣與亞利桑那州合作的新里程碑。