展碁法說 看好下半年業績維持高水準

宏碁集團旗下展碁國際（6776）今（24）日舉行法說會，展望下半年，總經理林佳璋表示，公司上半年績效還不錯，預期下半年也將維持高水準，由於第3、第4季是傳統銷售旺季，因此除了家用筆電外，看好其他業務都會成長。

展碁今年第2季受到台灣爆發大規模疫情影響，在居家辦公（WFH）與居家學習的環境引領之下，消費者對於筆電、螢幕、網路設備以及視訊系統的商品需求大增。同時，家電商品、資安產品及APC不斷電系統（UPS）銷售也同步增長。

展望下半年，展碁指出，因台灣疫情朝向趨緩，解封預期高，消費型筆電因上季基期高而下滑，商用市場則有望回溫。

展碁發言人鄭明琪表示，下半年任天堂將在台灣上市最新版本的 Nintendo Switch（OLED款式）主機，同時第4季將推出許多大作軟體如《分享同樂！瓦利歐製造》，《Mario Party Superstars（瑪利歐派對超級巨星）》等，除了帶動軟體收入外，也將一併提升硬體銷量。

在資安防護產品方面，展碁預期企業仍願意持續投資建構，資安軟體仍將熱銷。而在家電領域，持續家電市場的策略佈局，提升實體店的經營效率。同時，積極推展與電商平台合作經營，擴大相關商品業績。

此外，展碁今年代理Moxa跨入工控領域，效益日益放大。同時，展碁新增銷售小米產品、Apple周邊之精品品牌Golden Concept將會進一步擴大展碁之通路廣度。

展碁第2季毛利率5.4%、營益率1.1%，營益率相較首季下滑，主要是受到6月併購博瑞達影響，因其合成橡膠貿易受到海運運費大增影響，導致展碁整體營益率下滑。展碁預估第3季毛利率將維持在5.1~5.5%區間。

從今年上半年產品營收占比來看，資訊周邊及家電產品占34%，較去年同期成長，軟體、行動數位產品皆為22%，系統產品、系統整合產品分別為11%、5%，值得一提的是，由於上半年併購博瑞達，因此展碁其他業務增長至6%。

展碁購博瑞達，主要是發展「夥伴經濟」，博瑞達每年營收約40億元，獲利約9,000萬~1億元。展碁預期，博瑞達今年下半年營運將與上半年相似，但受到海運運費上漲衝擊，獲利會受到影響。

林佳璋表示，博瑞達目前除了代理合成橡膠，未來還會布局天然橡膠，做到上游原料取得，該領域將是明年重要成長動能。