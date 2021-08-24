劉揚偉：疫情嚴重 半導體缺料時間可能拉長

針對半導體缺料是否仍是缺到2022年第2季？鴻海（2317）董事長劉揚偉今（24）日表示，半導體缺料情況，可能會較之前預估的時間點，還要拉長一點，這主要是因為疫情的關係，因為Delta病毒在美國蠻可怕的，希望台灣不要受到影響，至於是否會缺到2022年底？他說，這還要觀察疫情，因為目前疫情的情況嚴重。

鴻海今天舉行中元普渡，被問到半導體缺料是否仍缺到2022年第2季？劉揚偉做出以上表示。

對於國創半導體2025年營收上看500億元？劉揚偉說，我們本身就要很多的半導體，我們一年就需要550億元的半導體需求，國創光是做這部分就很多了，集團的採購就很多，希望透過集團的基礎，再加上其他通路方面的需求，我們集團本來就需求很大。

對於半導體原材料成本上升，是否影響毛利率？劉揚偉說，我們的本業很多是系統組裝，影響的是我們的客戶，我們是組裝加工，影響不大。