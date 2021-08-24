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劉揚偉：不僅鴻海要轉型升級 子公司也跟進

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海今天舉行中元普渡，由董事長劉揚偉親自主持。圖／鴻海提供
鴻海今天舉行中元普渡，由董事長劉揚偉親自主持。圖／鴻海提供

針對近期鴻海辭去鴻準一席董事一事？鴻海（2317）董事長劉揚偉今（24）天下午表示，我們（鴻海）一直在講要轉型升級、轉型升級，鴻海集團的中央要轉型升級，但是相關子公司也要做轉型升級，陸續你會看到，不是只有鴻準，還有集團其他子公司，也都會有這樣的變化。

這是否意味鴻準將單獨法人化？劉揚偉說，這樣做，一是要符合公司治理。另外，就是鴻海集團的中央已經開始轉變了，其他的（子公司）也要開始做一些調整。

鴻海子公司鴻揚創投是在8月23日辭去鴻準一席董事，鴻準60日內也將召開股臨會進行董事會改選。

值得注意的是，由於上個月鴻準的法人董事財欣國際才辭去兩席董事，加上鴻揚辭去的一席，鴻準七名董事中，僅剩下一董三獨董，變動率達三分之一，鴻準表示，將依法在60日內舉行股臨會進行改選，股臨會相關事宜將待董事會通過後公告。

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