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中華電再拿5G網速第一 引領台灣挺進全球前30名

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

電信龍頭中華電信（2412）日前獲國際權威測速領導品牌Ookla旗下Speedtest公布獲得2021上半年台灣「5G網速第一名」，近期Speedtest再度公布2021年7月全球數百萬實測分析數據，台灣行動下載網速提升至74.62 Mbps，中華電信以行動網速最高分再獲全台第一，引領台灣整體行動網速挺進全球前30名。

根據測速報告，中華電信5G下載網速中位數（median download speed）達471.73Mbps，再度稱冠，是台灣唯一5G下載網速中位數超越450Mbps的業者，也代表多數5G客戶的實際體驗，於全球139個國家整體行動網速實測排名位居第26名。    

日前中華電信已經拿下Speedtest2021上半年台灣「5G網速第一名」（Fastest 5G）、「行動網路涵蓋第一名」（Best Mobile Coverage）兩項大獎，此次則再度蟬聯第一。

中華電信強調擁有4G／5G最大頻寬、最佳涵蓋及最多基地台，並採用5G C-RAN機房集中維運及大數據精準建設的領先工法，技術再升級，引領台灣行動網速往全球頂尖等級邁進，享受全台第一的5G網速、整體行動網速與行動網路涵蓋，只在中華電信。

去年以來中華電信積極建設5G基地台，目前建設超過9,000座，中華電信強調，將持續加量、加速5G建設，年底總建設量將可達12,000台，並針對全台六都核心都會區、22縣市重要商圈、科學工業園區，大專院校、室內人潮聚集場域，並擴大對於高鐵沿線、捷運和機場等重要交通樞紐之行動通信建設，皆有5G涵蓋，讓客戶體驗真正有感的行動網路品質。

中華電信表示，行動網路品質屢獲國際肯定，繼獲Frost & Sullivan頒發「Best Practice Awards」2020台灣「最佳行動數據服務業者獎」、Opensignal針對2020Q3-Q4公布的全球180家電信商行動網路體驗調查，中華電信同時獲得「下載速率」、「影音體驗」、「遊戲體驗」、「語音應用程式體驗」等4項評比國際認證全台第一；加上2021Q1-Q2 獲Speedtest台灣「5G網速第一名」、「行動網路涵蓋第一名」雙料大獎等殊榮。中華電信深獲國際權威機構Speedtest、Opensignal認證行動網速雙冠王肯定，將持續以NO.1的5G網速、整體行動網速與行動網路涵蓋，讓全台客戶感受深獲國際認證的創新應用服務，體驗嶄新的娛樂科技生活。

中華電信 5G 4G

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