電動車時代加速來臨 投信：逢回就是布局時機

波士頓顧問（BCG） 8月最新預測，五年後電動車將占全球車市銷量半數以上，這比其先前預測還提早四年發生。近年雖有造車新勢力投入電動車領域，如傳統車廠BMW與Ford，與車廠不相關的Apple、Google等都積極跨入，不過，DIGITIMES Research分析，跨入電動車的門檻相當高，除需雄厚資金外，新進入者至少要五年以上的時間才可能達損益兩平的經濟規模。

國泰投信表示，目前年銷量達百萬且穩定獲利的業者，特斯拉（Tesla）可說是首屈一指，目前已連續第七季度獲利，且今年第2季毛利率達24.1%、勝出傳統車廠一倍以上，但因去年股價強漲，近來又有美國聯準會釋出討論減碼購債、自駕意外事件等，使美股重挫也拖累特斯拉走勢，但即便如此，市場依舊給其相當高的估值，故此時遇股價回檔反倒是逢低介入電動車市場的時機。

根據Bloomberg資料，華爾街投資銀行Jefferies 8月初才以盈餘成長可望加速、銷售車款可望增加為理由，將特斯拉投資評等調高至買進、未來12個月目標價自700美元調高至850美元，並指出特斯拉在盈餘動能與資本配置方面處於領先地位。股市分析網站 TradingAnalysis.com 創辦人也表示，特斯拉的高估值充分說明在傳統汽車製造商急於開發自家電動車之際，加上特斯拉所擁有的的行車數據遠高於其他車廠，因此，即便傳統車廠進入電動車市後可能在短期內獲得一些市佔，但從長遠來看，誰才是真正贏家已可預見。

上周特斯拉發生自動輔助駕駛系統事故，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）將進行調查，消息使其股價重挫也引發市場擔心。國泰全球智能電動車ETF（00893）基金經理人游凱卉表示，截至8月17日，特斯拉在國泰智能電動車權重約12.5%，事發後兩天（8／16-8／17）累計跌幅約7.2%，影響基金表現不到1%，相對其他電動車主題的ETF影響幅度超過2%以上來得低。觀察特斯拉自駕升級是透過軟體更新來達成，需回收市面上汽車進行相關檢修的成本相對傳統車廠來得小，更新效率也較高，因此預估影響不大。

游凱卉進一步說，特斯拉只是電動車百兆商機的其中一家指標龍頭廠，事實上，投資人應宏觀觀察電動車上中下供應鏈，才能全盤掌握電動車產業脈動。舉例來說，輝達（NVIDIA）是自駕及車聯網系統大廠，近日公布的第2季營收續創新高，車用營收年增37%，輝達財務長還表示將與全球最大線上零售商亞馬遜（Amazon）簽約，提供至少一千套自動駕駛系統給亞馬遜的送貨車隊，並解釋最新一代的卡車自駕平台 PlusDrive 將可提供 L4 的自動駕駛服務，這不僅是自駕商機的延伸，也將會其獲利持續帶來挹注，投資銀行Cowen不僅給予肯定並將其目標價從自176.25美元上調至220美元。