NAND Flash價格1年多來首次上揚 市場關注擴產情況

日媒昨（23）日報導今年7月份NAND Flash批發價格1年4個月來首度上揚，主要原因是來自SSD、伺服器的需求增加，拉抬NAND型快閃記憶體價格，不過該報導也指出，三星、鎧俠（Kioxia）預定將增產，業者認為，各大廠若積極擴充產能將影響明年價格出現下跌壓力。

根據日經新聞報導，今年7月份NAND Flash批發價格是近1年4個月來首度上漲，其中，指標性產品TLC 256Gb價格為每個3.35美元左右、較前一個月上漲3%。該報導也指出，NAND Flash價格揚升，主要受惠於PC用SSD需求增加，帶動核心零件NAND Flash需求也跟著水漲船高，再加上來自數據中心用伺服器的訂單增加，使得NAND Flash供需出現緊繃情況。

雖然上月的NAND Flash出現許久未見的上漲表現，但市場普遍仍對NAND Flash有疑慮，主要是因全球記憶體大廠三星、鎧俠先前曾表示，將在今年下半年新增產能，因此，記憶體業者認為，NAND Flash的價格上漲不易呈現持續上揚，未來價格走勢仍需視全球各大記憶廠的擴產情況而定。