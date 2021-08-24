NAND Flash價格1年多來首次上揚 市場關注擴產情況
日媒昨（23）日報導今年7月份NAND Flash批發價格1年4個月來首度上揚，主要原因是來自SSD、伺服器的需求增加，拉抬NAND型快閃記憶體價格，不過該報導也指出，三星、鎧俠（Kioxia）預定將增產，業者認為，各大廠若積極擴充產能將影響明年價格出現下跌壓力。
根據日經新聞報導，今年7月份NAND Flash批發價格是近1年4個月來首度上漲，其中，指標性產品TLC 256Gb價格為每個3.35美元左右、較前一個月上漲3%。該報導也指出，NAND Flash價格揚升，主要受惠於PC用SSD需求增加，帶動核心零件NAND Flash需求也跟著水漲船高，再加上來自數據中心用伺服器的訂單增加，使得NAND Flash供需出現緊繃情況。
雖然上月的NAND Flash出現許久未見的上漲表現，但市場普遍仍對NAND Flash有疑慮，主要是因全球記憶體大廠三星、鎧俠先前曾表示，將在今年下半年新增產能，因此，記憶體業者認為，NAND Flash的價格上漲不易呈現持續上揚，未來價格走勢仍需視全球各大記憶廠的擴產情況而定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言