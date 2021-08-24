上半年電視出貨9,845萬台、年增一成 創五年新高

根據TrendForce調查顯示，今年上半年電視市場需求在北美紓困補貼的刺激下，品牌持續進行庫存回補，儘管第二季歷經面板供不應求、整機生產面臨長短料問題，品牌廠採取滾動式調整生產計畫分批出貨，上半年全球電視出貨9,845萬台，年增10%。

時序進入第3季，TrendForce指出，儘管整機零組件供應緩解，但上半年面板價格漲勢凌厲導致整機成本上升，下半年恐難見到以往的促銷破盤價。此外，旺季不旺疑慮漸增，TrendForce再下修今年電視出貨量至2.15億台，年減0.9%。

據TrendForce資料顯示，上半年電視品牌最終出貨量較原先預期減少5.8%，前兩大品牌三星電子（SEC）和樂金電子（LGE）在超大尺寸（65吋含以上）的出貨比重首次突破兩成，分別推升兩大業者上半年出貨量達2,070萬台及1,401萬台，其中三星電子在65吋(含)以上的出貨年增率更高達25%，顯示兩大品牌透過產品尺寸放大與規格升級，降低面板價格大漲而影響獲利的策略奏效。

即便上半年整機主要零組件長短料問題不斷，TCL和海信（Hisense）透過出貨量的提升與調整產品組合來降低整機生產成本，出貨量仍分別達1,105萬台和894萬台，年增11.5%和9.5%，都創下新紀錄，其中，55吋（含）以上出貨占比分別達36.5%和40.2%，是歷年來大尺寸出貨最多的一年。

小米（Xiaomi）雖然在中國市場的出貨比例較TCL和海信來的大，但受到面板價格續揚致使生產成本提升，難推出破盤價吸引消費者目光，出貨量衰退6.6%，達552萬台，為前五大品牌唯一衰退的廠商。

下半年面板供應逐漸緩解，品牌仍面臨高昂的面板成本及歐美各國陸續解封後對電視需求降溫等挑戰。自去年6月截至今年7月，32吋面板漲幅已高達167%，但整機售價卻僅上調30~35%；55吋面板價格同步上漲120%，但中低階機種售價僅調漲20~25%，高階機種售價甚至不漲反降，換言之今年旺季促銷價格恐缺乏亮點，銷售難創佳績。

儘管第3季進入傳統旺季促銷的備貨高峰，但今年運輸時間因塞港問題導致終端上架時間延後3~4週，間接壓縮品牌在歐美地區的備貨量。由於整機成本上漲、運輸時間拉長，旺季促銷規模將受到抑制。因此，TrendForce預估，今年下半年電視出貨將年減8.5%，達1.17億台。