宏碁稱霸英國 電競筆電榮登6月份市佔排行第一

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）電競筆電再創佳績，6月份在英國以20.6%市佔率成為銷售排行第一，年增率以29%領先業界（均值27%），從入門款電競筆電到核心款產品皆廣受消費者喜愛，不同規格的產品紛紛贏得領先地位。

宏碁積極打造電競生態圈，首推旗下Predator電競品牌，獲得廣大玩家的喜愛銷售屢創新高， AeroBlade™ 3D金屬風扇散熱技術，較傳統散熱技術相比至少提高35%進風量，大幅提升電競產品的效能再進化，獨家的散熱技術更擁有超過300項的研發專利。

除此之外，宏碁亦致力研發其周邊產品，包含電競滑鼠、電競耳機、電競螢幕、電競座艙、電競能量飲品以及電競服飾配件等等，提供全球玩家全方位的電競體驗。