環球晶徐秀蘭：需求健康 長約訂單已達千億元規模

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）於今（24）日舉行股東會，董事長徐秀蘭表示，該公司客戶陸續與其簽訂長約，已接到的訂單金額，大約是預付款的5倍，所以大約已達千億元規模。

關於長約簽訂，環球晶都會先預收一定比例款項，目前其累計預收款已近190億元。

徐秀蘭指出，對於未來幾年的情況沒有太多擔心，需求應當都滿健康。環球晶現有最短的長約是三年期，另外也有五年約或八年約，現階段占長約數量最多的是三年約。

至於長約價格，徐秀蘭不諱言，上漲幅度比之前顯著，主要原因有三，一是因為環球晶採美元報價，價格必須考量匯率的走勢變化因素，二是該公司許多採購的原物料，包括化學品、設備與運費等都漲價，如果報價不反映成本上升，獲利會下跌。三是該公司擴增產能必須投入資本支出，所以必須考慮之後進行折舊攤提帶來的壓力。