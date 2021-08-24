犀動智能報捷 獲日本ColoplNext Fund與基石策略投資

犀動智能科技（Aiello）近日取得日本知名上市遊戲公司 ColoplNext 與基石創投產業策略投資，Aiello日前已完成pre-A 輪的募資，成⽴近三年總募資金額近2億元。未來將在結合完整 NLP SaaS 平台技術合作，並邁向日本與東南亞市場，犀動智能科技創辦⼈暨執⾏長沈書緯表示，日本與東南亞佈局一直都在進⾏，現在策略性股東進來後就會加速進程。

隨著近年來 AI人工智能技術蓬勃發展，也成救了不少估值可觀的獨角獸的公司，⽽人工智能另一個極具市場規模潛力的應用—自然語言處理 (NLP)，由於技術難度高、應用場景與使用者體驗太複雜，相對還有很大的市場成長空間。

Aiello 以突破性的 NLU技術，加上獨有的多語系平台，克服語言的多樣性及歧異性於亞洲市場，經其在保險金融業線上客服、旅宿業的成功驗證，海內外投資者看重其自建技術平台於多語系自然語言處理、知識圖譜 (Knowledge Graphic)、機器學習模型大量減少⼈⼯介⼊與商務上Time to Market 需求，並引⼊了多輪對話模型 (Dialogue Manager) 配合獨創的多意圖對話(Multiple-intention) 模式，快速提升使用者體驗。

Aiello⽬標打造SMB and Enterprise NLP SaaS，以及可彈性擴充與自主訓練的開放性平台，並朝向no-code platform以降低開發⾨檻，樂觀其在新興的電競、電商及客服產業等商用情境的市場潛力與商業價值。Aiello⽬前已在數個商業應用中達到每⽉解析近 50萬筆中英日⽂語⾳與⽂字數據，未來3年可期待三位數的成長。

ColoplNext是日本知名的風投基金公司，並積極在全球積極尋求在物聯網、VR/AR、軟硬整合平台領域有快速成長應用的新創公司，⽽ Aiello 成為ColoplNext 在台投資的首家人工智能領域新創公司。

ColoplNext 重視 AI 語⾳在遊戲場景中的應用，ColoplNext CEO Shintaro Yamakami 表示，看好犀動智能科技團隊在亞洲語⾳與語義市場的商務場景應用，這部分可以對不同⾏業跟產品產⽣很大的加分，包括在未來遊戲產業的影響，我們很高興透過我們的投資，能推進 Aiello 實現這些潛在價值。

此外，Aiello 自2019年獲首輪注資後，管理PChome 與中華電信（2412）合資的基石創投也成為投資⼈之一，團隊利用人工智慧語⾳等技術去顛覆市場。

基石創投總經理林子樸表示，語⾳、⽂字一直是在商業場景中相當重要的⼈機介⾯，但現在很多東西都還停留在過去，不過隨著機器學習的發展，也開始有了很大的突破與新應用，我們期待犀動智能科技可以快速部署商用技術平台於東南亞與日本市場。