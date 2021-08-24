台積電赴鳳凰城設廠 經濟部今再與亞利桑那州簽署MOU

台美經貿合作關係再深化！經濟部台美產業合作推動辦公室（TUSA）與亞利桑那州大鳳凰城經濟發展促進會（GPEC）今（24）日上午簽署產業合作備忘錄（MOU），雙方將在半導體、醫療器材產業、先進製造進行合作。

「2021台灣-美國亞利桑那州產業合作與商機論壇暨產業合作備忘錄簽署典禮」上午由經濟部工業局副局長楊志清副、亞利桑那州商務廳長Sandra Watson、鳳凰城市長Kate Gallego 與AIT商務組組長歐德瑞(Brent E. Omdahl)共同見證，並由TUSA執行長蘇孟宗與GPEC總裁暨執行長Chris Camacho共同簽署。

未來台灣與美國亞利桑那州雙方將在半導體、醫療器材產業、先進製造建立可信賴的產業合作平台，開發與製造下世代微電子產品，媒合戰略夥伴，並善用台灣和亞利桑那州大鳳凰城地區既有基礎和新興資源，鼓勵相關產業參與此平台的交流與互訪。

亞利桑那州大鳳凰城經濟發展促進會(GPEC)總裁兼執行長Chris Camacho指出，今天意義重大，因為進一步鞏固了與經濟部台美產業合作推動辦公室(TUSA)的關係，並慶祝台積電（2330）(TSMC)進入大鳳凰城，這是一項決定性的投資，是台美成功夥伴關係的跳板。

工業局副局長楊志清則表示，緊接在台積電計畫投資120億美元在亞利桑那州興建一座晶圓廠之後，今日簽署備忘錄將使雙方的產業合作再向前邁步。亞利桑那州高科技實力堅強，創新生態體系卓越，吸引重量級製造商進駐，台灣是半導體重鎮，囊括世界逾五分之一的晶片製造產能。隨著電子產品需求增加，晶片需求亦攀升，根據WSTS統計，世界半導體市場到2025年可擴增到5,890億美元，比2020年的4,400億美元躍增34%。結合台灣與亞利桑那州的電子實力，相信可以共同塑造未來產業版圖。

楊志清進一步指出，雖然過去數周台灣再次受到新冠病毒的重擊，但從2020年初疫情爆發以來，台灣的總確診數與死亡人數仍然遠低於世界多數國家。在工具機、石化與醫材產業作為後盾之下，台灣成為防疫產品，包括口罩、防護衣、防護面罩、呼吸器及體溫掃描裝置的重要生產國。此外，運用數位科技如大數據、臉部辨識、遠地監控與醫療物聯網應用來對抗疫情，展現台灣智慧科技實力，再再顯示台灣與亞利桑那州聯手發展醫療器材產業的優勢地位。

亞利桑那州商務廳長Sandra Watson表示，作為全球科技和創新的領導者，亞利桑那州和台灣的合作與投資是天作之合，TSMC的投資凸顯了戰略夥伴關係的巨大潛力，並帶來更多的機會和成功。

鳳凰城市長 Kate Gallego則表示，鳳凰城與台北市已經建立姊妹市逾40年，彼此關係深厚，商務往來密切，很高興台積電前來鳳凰城設廠。