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勤凱新產能入列 下半年業績有望再推高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

導電漿廠勤凱（4760）受惠下游需求持續暢旺，出貨量穩定增加，營收與營業利益自去年第四季起，連三季創下新高紀錄，該公司去年即規劃擴產動作，今年第三季以後，新產能將逐步開出，將有助勤凱營運下半年再向上推升。

勤凱今年以來營運大幅成長，主要是受到二大產品線，被動元件、太陽能訂單需求相當強勁所帶動，勤凱第三季將加入新產能，目前公司產能維持滿載，新購置機器設備預計在本月設置正式投入增加產能，初步規劃會以銅漿為優先生產順序，預期新產能將對下半年營運有明顯挹注。

此外，該公司近年來也積極耕耘海外市場，今年新增韓國被動元件廠客戶，隨著產品交貨品質的穩定性，可望進一步提升勤凱產品市占率，而隨著擴產效益逐漸發酵，將推升營運再創新猷。

對訂單的掌握情況，該公司也表示，以目前的訂單能見度來看，下半年出貨量將持續攀升，業績可望再進一步走高。勤凱表示，導電漿的產品組合會隨客戶需求而變動，不過各產品毛利穩定，公司營運規模擴大，獲利也將同步成長，公司對下半年營運同樣持正向看法。

被動元件廠 太陽能

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