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盤點鴻海近三個月電動車佈局 客戶規模擴大

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

儘管台灣在五月時全國疫情警戒至第三級，不過鴻海（2317）在電動車佈局持續積極進行中，盤點五月以來、近三個月來鴻海在電動車領域大有斬獲，不僅EV客戶規模擴大，也持續深耕EV產業鏈。

鴻海今（24）日宣布旗下子公司富智康與Stellantis（紐約證交所/義大利證券交易所/泛歐交易所代碼：STLA）簽署合資公司協議，基於5月18日所簽定的合作備忘錄，雙方歷經三個多月的討論後，通過以合資公司的形式正式進軍智能座艙與車聯網市場。合資公司註冊成立於荷蘭，雙方各持合資公司50％股權。

除了與Stellantis的合作外，鴻海在5月31日與攜手PTT泰國國家石油，打造EV開放平台，並在6月23日策略結盟Gogoro，加速擴展智慧電動機車與電池交換系統。鴻海也在7月6日時宣布，攜手三地集團、北基國際、高雄客運共同打造綠色交通。

鴻海也在6月15日與7月14日入股碩禾電材以及SES，加速電動車電池材料開發。7月16日攜手中信金成立新能源車產業基金，目標募集新臺幣100億元。並在7月21日宣布，與日本電產將在台組合資公司，深耕電動車電機關鍵技術。

全球電動車產業迎來高成長期，鴻海佈局產品線從電動巴士、電動汽車到電動機車，持續拓展海內外合作機會；軟體領域佈局也持續深化，涵蓋車聯網、自動駕駛、資安與智能座艙等技術，提升軟硬整合能力。

在關鍵零組件上，鴻海透過投資或是JV形式，與電池零組件、電機等廠商合作；鴻海也與中信金合作成立新能源車產業基金，以加速加大EV的產業發展。另外為了構築完整半導體產業鏈，公司亦透過合資、間接投資形式，提供客戶優質穩定的半導體供應，進一步擴大公司在半導體和電動車的佈局。

鴻海 電動車 新能源車

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鴻海富智康與Stellantis成立合資公司　正式進軍智能座艙與車聯網市場

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鴻海、Stellantis正式合組智慧座艙解決方案公司

鴻海與Stellantis正式簽署合資 進軍智能座艙市場

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