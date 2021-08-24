研華利用AWS 以創新技術驅動工業設備互聯

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）今（24）日表示，利用Amazon Web Services(AWS)打造全方位、高度整合的端到雲物聯網解決方案。結合雙方創新技術，將研華邊緣智慧閘道器WISE-EdgeLink與Amazon IoT Greengrass相整合，共同為系統整合商提供專業的端到雲解決方案，使客戶享受創新服務技術所帶來的眾多優勢，加速實現工業設備互聯，提升邊緣智慧應用的運維管理。

未來資料運算工作將仰賴端到雲的整合，優化時間成本與增加運算效率，邊緣智慧將是重要關鍵。通過AWS設備資格認證的研華邊緣智慧閘道產品，內建邊緣計算核心軟體WISE-EdgeLink，支援200多種PLC協定轉換、多通訊方式及開放式物聯網架構，相容Modbus、DNP3、OPC UA、MQTT和IEC-60870-5-104等主流協議與規約。在AWSIoT Greengrass與WISE-Edgelink整合上，借助 OPC UA標準化介面實現設備與雲端資料的轉化與優化，無需繁雜的配置與程式設計，即可輕鬆獲取現場傳統或老舊設備的各類資料，並同步上傳至雲端進行分析與可視化。

WISE-EdgeLink簡化了資料整合，使用者可以自訂每個輸入介面的資料獲取週期，從而減少在雲端傳輸和儲存的資料量，以及產品的隨插即用功能，不僅能有效減少程式設計工作，還讓應用的開發和部署更佳輕而易舉。

AWS IoT Greengrass是開源的IoT邊緣運行軟體與雲端服務，可將AWS無縫延伸至邊緣設備，協助使用者構建、部署和管理設備端的IoT應用軟體。設備能夠採集和分析更接近資訊源的資料，自主地對本地事件做出回應，並在本地網路上安全地相互通訊。借助AWS IoT Greengrass互聯設備可以運行AWS Lambda、Docker容器，或同時運行兩者，基於機器學習模型執行預測、使設備資料保持同步以及與其他設備安全通訊。

在雙方的合作之下，企業客戶將受益于研華WISE-EdgeLink技術與AWS IoT Greengrass的服務，客戶可以運用這些關鍵工具的強大功能，將運營技術（OT）與資訊技術（IT）相結合，從而加快其概念驗證（PoC）和價值證明（PoV）專案並節省財務成本，顯著提升邊緣智慧效率與現場資料上雲的可用性、即時性、安全性、準確性和穩定性等指標。主要的應用場景包含工廠生產設備連網、公用設備遠端運維、環境與能耗設備監控等。

未來隨著資料的整合效率提升，資料的價值將不斷放大，引導決策，帶動產業數位化轉型。資料採集與設備聯網的成功部署有助於進一步推進智慧製造與智慧城市等創新應用發展，通過不斷的累積資料，將實現設備的數位孿生（Digital Twin），為工業互聯網打下堅實基礎。研華科技也將持續善用AWS，為市場提供創新物聯網產品方案，助力客戶打通設備運維任督二脈，將資料價值最大化，加速企業數位化轉型。