鴻海與Stellantis成立合資公司 各持50％股權

鴻海科技集團（2317）宣布旗下子公司富智康（香港交易所代碼：2038）與Stellantis（紐約證交所/義大利證券交易所/泛歐交易所代碼：STLA）簽署合資公司協議（Joint Venture Agreement）。

基於5月18日所簽定的合作備忘錄，雙方歷經三個多月的討論後，通過以合資公司（Mobile Drive）的形式正式進軍智能座艙與車聯網市場。

合資公司註冊成立於荷蘭，雙方各持合資公司之50％股權。將借重富智康在ICT產業以及智慧解決方案的能力，以及Stellantis在汽車產業的長期專業，俾使合資公司能以在此產業持續成長。

合資公司之業務範圍為整合車用娛樂系統、通訊方案以及雲服務平台，以輸出完整的智能座艙解決方案為目標。軟體方面包括以人工智能為基礎的應用服務、語音識別、導航系統、車內電子商務平台以及支付服務等；硬體方面則包括智能座艙系統(Smart cockpit) 以及車載通訊系統（Telematics Box）等。

未來雙方將透過智慧產權（Intellectual Property）以及深度垂直整合的全球供應鏈，共同打造尖端的車用數位化服務，實現車內外使用者體驗的無縫整合。合資公司在結合雙方優勢後，目標成為全球在智慧座艙以及車聯網的專業大廠，除了Stellantis的車款將搭載相關智能解決方案外，合資公司也朝著導入到第三方車廠為方向，進一步擴大產品服務的出海口。