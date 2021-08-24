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鴻海與Stellantis正式簽署合資 進軍智能座艙市場

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海旗下富智康。 圖／聯合報系資料照片
鴻海旗下富智康。 圖／聯合報系資料照片

鴻海科技集團（2317）宣布旗下子公司富智康與Stellantis簽署合資公司協議。基於5月18日所簽定的合作備忘錄，雙方歷經三個多月的討論後，通過以合資公司（Mobile Drive）的形式正式進軍智能座艙與車聯網市場。

合資公司註冊成立於荷蘭，雙方各持合資公司之50％股權。將借重富智康在ICT產業以及智慧解決方案的能力，以及Stellantis在汽車產業的長期專業，俾使合資公司能以在此產業持續成長。

合資公司之業務範圍為整合車用娛樂系統、通訊方案以及雲服務平台，以輸出完整的智能座艙解決方案為目標。軟體方面包括以人工智能為基礎的應用服務、語音識別、導航系統、車內電子商務平台以及支付服務等；硬體方面則包括智能座艙系統(Smart cockpit) 以及車載通訊系統（Telematics Box）等。

未來雙方將透過智慧產權（Intellectual Property）以及深度垂直整合的全球供應鏈，共同打造尖端的車用數位化服務，實現車內外使用者體驗的無縫整合。合資公司在結合雙方優勢後，目標成為全球在智慧座艙以及車聯網的專業大廠，除了Stellantis的車款將搭載相關智能解決方案外，合資公司也朝著導入到第三方車廠為方向，進一步擴大產品服務的出海口。

鴻海（2317）強調，Stellantis 集團將通過此創新合作夥伴關係，加速其技術路線圖的推展進程，結合雙方於專業技術、市場經驗與智慧財產權上的優勢，創造最佳乘坐用戶體驗，透過全球供應鏈的互補結合，加速合資公司產品與技術的推進，雙方共同派駐高階人才，組成合資公司管理團隊。

Stellantis 是全球領先的汽車製造商及出行供應商之一，其願景為致力於提供獨一無二、可負擔且值得信賴的出行方案。Stellantis 除了擁有悠久歷史及廣泛地域影響力外，其最大優勢在於可持續的業務表現、豐富的產業經驗以及遍佈全球的專業人才。Stellantis 通過全面且具標誌性的品牌組合，繼承創辦人對品牌注入的激情與精神，吸引志同道合的員工和顧客，致力於成為最偉大的汽車公司，並為所有利益相關者及其所在地的普羅大眾創造更高價值。

富智康 鴻海 車聯網

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