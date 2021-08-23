三星發表穿戴裝置新品 為Galaxy生態圈添生力軍

穿戴式裝置已成為現代人不可或缺的貼身助理，三星電子日前於全球發表會揭示多款穿戴式裝置新品，為Galaxy生態圈再添生力軍；今日台灣三星亦正式宣布將在台推出Galaxy Watch4、Galaxy Watch4 Classic 及Galaxy Buds2。

據IDC最新數據顯示，全球穿戴式裝置出貨量於2021年第1季首次突破一億台，展現市場強勁需求。台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，穿戴式裝置所提供的便利功能及個性化介面，為用戶增添嶄新不凡的生活體驗。截至2021年6月止，台灣三星整體穿戴式裝置銷量及銷售額皆達到近翻倍的成長，其中耳機產品銷售額成長更達115%。

全新Galaxy Watch4、Watch4 Classic搭載高效能5奈米處理器，處理器效能提升20%。更首度配置三合一BioActive感應器，將強大的健康監測功能完美融入精美機身中，充分掌握身體健康狀況。動靜皆宜的Galaxy Watch4系列亦使睡眠監測功能更臻完善，能透過智慧型手機偵測睡眠期間的打鼾聲及血氧狀況，提供用戶更精準的睡眠分析，以促進睡眠品質。

三星全新真無線藍牙耳機Galaxy Buds2擁有Galaxy Buds系列中最輕巧的5公克重量，其搭載動態雙驅動單體高低音揚聲器，使高音清脆悅耳、低音渾厚紮實全新內建Earbud耳機適配測試功能，可偵測不同耳塞大小的聲音密閉性，讓用戶不需依靠直覺挑選耳塞尺寸，輕鬆獲得舒適密合的穿戴體驗。除透過入耳式設計達到被動降噪外，其搭載的ANC主動式降噪能阻絕高達98%的背景噪音；Galaxy Buds2亦可透過機器學習汽車喇叭聲、工地施工聲等噪音樣本，於通話時消除多種雜音，搭配內建三組麥克風及VPU語音擷取單元，為用戶提供不受外界干擾的通話體驗。

Galaxy Buds2兼顧專業級音質表現及超強續航力，耳機於充飽電後能支援長達7.5小時的音樂播放，搭配充電盒可將播放時間延長至29小時。Galaxy Buds2與Galaxy生態圈緊密相連，除能於Galaxy裝置間自由切換外，更可透過Galaxy Watch4系列開啟或關閉主動降噪、調整環境音等工作。

Galaxy Watch4、Galaxy Watch4 Classic將於9月10日起於上市。Galaxy Watch4推出兩種尺寸選擇，包括44mm藍牙版、LTE版建議售價分別為9,990元、11,990元；以及40mm藍牙版、LTE版建議售價分別為8,990元、10,990元；Galaxy Watch4 Classic 46mm藍牙版建議售價12,990元，LTE版建議售價14,990元；42mm藍牙版建議售價11,990元，LTE版建議售價13,990元。

Galaxy Buds2於9月10日同步於各大通路上市，建議售價4,990元。