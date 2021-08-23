鴻海代子公司公告 取得衡陽市裕展精密科技股權

鴻海（2317）今（23）日公告，代子公司深圳市裕展精密科技有限公司公告，取得衡陽市裕展精密科技有限公司股權。

鴻海公告指出，董事會決議在今日，以交易總金額為2.34億元人民幣（約新台幣10億元 ）取得衡陽市裕展精密科技有限公司股權，取得或處分之具體目的或用途為長期投資。

去年二月時，鴻海因應疫情，在深圳龍華廠設立口罩生產線，根據中國企業查詢網站資料顯示，鴻海旗下工業富聯全資子公司深圳市裕展精密，在2020年2月11日新增經營範圍項目，包含一次性普通醫用口罩、N95 口罩的生產及銷售，還有口罩設備及相關技術服務輸出等項目。

深圳市裕展精密原本的經營項目包含行動通訊設備、基站、核心網設備等網通產品，還有智能家居及電子產品塑料、模具及電子零組件等產品生產製造及銷售。