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NOR Flash供需穩定 市場看好華邦後市

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

近期法人圈對標準型DRAM後市傳出雜音，尤其是進入第四季產業淡季之後，對標準型DRAM的價格持保守看法，不過，對於NOR Flash則由於市場供給仍維持穩定，來自陸廠的供給並未如年初預期大幅擴產，再加上晶圓代工產能優先供給邏輯產品，看好NOR Flash後續報價仍有上漲空間，而華邦電（2344）三、四季營運展望也持續樂觀。

近期法人圈對於後市DRAM 產業需求端出現以下雜音，包含開發中國家疫情增溫影響中系手機品牌廠銷售，致使 DRAM 庫存走高至近二個月以來較高水位，另外，宅經濟相關需求持續暢旺致使NB 銷售維持高檔不墜，但PC OEM 廠受到長短料衝擊下，PC OEM 廠 DRAM 庫存也同樣來到近二個月的較高水位，需待長短料問題解決後，才能啟動下一波對於 PC DARM 拉貨潮。

因此，市場法人認為，儘管原廠低庫存水位仍可推升今年第三季DRAM 季漲個位數，但 PC 及手機產業雜音將致使 DRAM 需求下滑，並致使第四季DRAM報價有跌價風險。

對於NOR Flash的市況，今年初時，市場普遍預期兆易創新將會大幅增加NOR Flash產能，但到目前為止，兆易創新的新產增加有限，NOR Flash報價將持續走強。業者也指出，在NOR產業供給上，兆易創新雖獲陸系矽晶圓代工廠中芯和華虹支持，但新取得產能並未全數投入於NOR Flas增產中，部分轉入MCU產品線增產，加計晶圓代工產能吃緊下，晶圓代工業者將優先供應獲利較佳的邏輯產品而非NOR Flash，因此在產業供需仍吃緊下，預期華邦第三季的NOR Flash報價仍將持續上漲。

晶圓代工廠 DRAM NOR Flash

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