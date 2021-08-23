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傳新iPhone開始測試屏下指紋 觸控大廠GIS可望吃補

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導
外電消息指出，蘋果已在新款iPhone機種上測試屏下指紋辨識Touch ID技術。圖為iPhone 5S Touch ID。路透
外電消息指出，蘋果已在新款iPhone機種上測試屏下指紋辨識Touch ID技術。圖為iPhone 5S Touch ID。路透

外電消息指出，蘋果已在新款iPhone機種上測試屏下指紋辨識Touch ID技術，最快將在明年新機種正式導入，而國內觸控大廠業成GIS-KY（6456）有望藉此重返iPhone供應鏈。

據悉，GIS過去曾是iPhone觸控模組主要供應鏈，但隨著蘋果採用嵌入式觸控方案以及OLED面板、人臉辨識技術後，就已逐步淡出供應鏈，但至今仍握有iPad以及Macbook大量訂單。

目前GIS的屏下指紋營收貢獻約僅5至6%，應用主要以韓系、陸系品牌手機客戶為主。GIS（6456）董事長周賢穎日前曾指出，除手機、平板、筆電外，包含車載、安防、車用門鎖都有很大的發展空間，但不評論外傳蘋果有意導入屏下指紋辨識技術的消息。

根據外電指出，未來蘋果很可能會在Face ID和Touch ID技術採取兩種策略，一種是更昂貴機型可能支援屏下Face ID，而低階版則將Face ID置於「瀏海」中；另外一種則是高階機型同樣支持屏下Face ID，但是低階款會採用屏下Touch ID。

據悉，GIS歷經練兵多年後，屏下指紋辨識模組早已出貨給三星、小米使用，不但具有量產經驗，而且還長期與高通合作，因此在良率、技術、產能等方面均符合蘋果要求，只要蘋果明年新機種確定導入，GIS就能以最快的速度供貨。

GIS今年第2季受惠平板、筆電動能強勁，營運維持高檔水準，單季稅後純益達 13.64億元，季增501.58%、年減27.71%，年減主因去年業外補助金較多所致，單季每股純益為4.04元，累計上半年純益達15.91億元、年減 20.1%，每股賺 4.71 元，優於市場預期。

GIS 蘋果

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