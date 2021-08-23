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SEMI：功率暨化合物晶圓廠投資 今年創新高

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

國際半導體產業協會（SEMI）於今(23)日公布功率暨化合物半導體晶圓廠展望報告，指出全球功率暨化合物半導體晶圓廠設備支出，在無線通訊、綠能及電動車等應用的帶動下，於過去幾年快速擴張，預估相關投資將於今年創歷史新高，明年還會更上層樓。

SEMI表示，全球功率暨化合物半導體晶圓廠設備支出，估計今年約增長20％，達到70億美元規格，站上歷史高峰，2022年預計將再增長至約85億美元，從2017年到2022年的年複合成長率約達15％。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸提到，隨著5G通訊、電動車、智慧物聯網的時代來臨，射頻（RF）、光電等相關技術、元件及應用需求持續看增，推升全球功率電子與化合物半導體的投資與市場規模。台灣在以矽為基礎的半導體產業，已有很好的基礎與能量，位居全球關鍵地位。因應近年化合物半導體需求興起，SEMI串聯台灣廠商，透過全方位溝通平台，持續推動跨區域資源媒合，希望力推台灣化合物半導體國家隊成形。

半導體 晶圓廠

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