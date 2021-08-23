調查：Q2 DRAM漲幅擴大 總產值季增26%

根據TrendForce調查顯示，第1季 DRAM價格正式反轉向上後，需求端為避免陷入後續價格更高及貨源不足的情況，於第2季加大採購力道。除了筆電持續受惠於遠距辦公與教學使動能穩健外；雲端伺服器業者的備庫存需求亦逐步回溫。

此外，較為利基的產品如graphics DRAM與consumer DRAM拉貨力道亦十分強勁，使第2季各家DRAM供應商的出貨成長幅度皆優於預期。DRAM報價方面，漲幅則較第一季擴大，在出貨量與報價同步走升的情況下，帶動原廠的營收皆較第1季明顯進步，推升第2季整體DRAM總產值達241億美元，季增26%。

時序進入第3季，供應鏈長短料問題已逐漸浮出檯面，並影響到終端產品的組裝，故已有部分廠商對於相對長料的記憶體開始出現減少拉貨的規劃，其中以筆電廠商的態度最為明顯。儘管目前原廠仍多半對於整體市況維持正面看法，但隨著買方DRAM庫存持續處於高檔，部分產品第三季的拉貨成長恐將趨緩。TrendForce預期，第3季在原廠力守漲價的情勢下，平均合約價仍將上揚，惟漲幅收斂至3~8%。

以營收表現來看，三大DRAM原廠的表現相當一致，出貨量與平均銷售單價同樣呈現「量價齊揚」走勢，且出貨增幅皆優於預期。除了報價上漲會激勵採購備貨意願，加上今年來各種缺料問題頻傳，更加強化買方提前備貨心態，以避免成為終端產品組裝中的瓶頸。

因此，三星、SK海力士及美光的營收漲幅皆超過兩成，且前三名中以三星30.2%的成長率躍昇最為明顯。而第3季由於三大原廠DRAM報價仍將持續走揚，出貨成長幅度亦相當，估計市占的變化不會太大。

以獲利表現來看，受到報價大幅上漲，加上先進製程的比重逐漸拉升挹注，第二季獲利增長幅度皆十分顯著。三星由於第1季正值1Znm量產初期，良率較低，至第二季已正式放量生產，帶動其營業利益率由34%一舉提升至46%；SK海力士同樣因新製程良率提升使獲利提升至38%；而美光本次財報季區間（3~5月）報價漲幅約略等同於韓廠，其營業利益率亦由上季的26%上升至37%。預估第三季在量價齊揚的情況下，原廠獲利將持續上揚，而龍頭廠三星的營業利益率將可望站上50%，回到近三年前的水準。

台廠方面，受惠於第2季specialty DRAM報價漲幅依舊維持高檔，客戶積極搶貨的情況並無降溫，大幅推升台廠營收表現。南亞科受到報價大漲約三成的帶動，第二季營收季增約28%，而營業利益率由第1季的17.1%上升至31.2%，且業者強調第三季仍持續看升；華邦整體訂單需求仍十分強勁，第2季DRAM的報價漲幅更甚NAND Flash，不僅帶動DRAM營收較上季成長39%，也使其DRAM業務占總營收比重上升至46%。