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集邦：Q2利基型DRAM熱度不減 台廠業績不輸三大原廠

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
記憶體示意圖。報系資料照
記憶體示意圖。報系資料照

根據TrendForce（集邦科技）調查之後指出，今年第2季DRAM及利基型DRAM產品，如graphics DRAM與consumer DRAM拉貨力道亦十分強勁，使第2季各家DRAM供應商的出貨成長幅度皆優於預期，而TrendForce更指出，由於specialty DRAM需求熱度不減，再加上報價漲幅也依舊維持高檔，台廠記憶體廠業績表現不亞於全球三大原廠。

TrendForce表示，今年第2季DRAM及利基型DRAM產品出貨及價格均持續優於預期，其中，第2季台廠業績表現方面，受惠於第2季specialty DRAM報價漲幅依舊維持高檔，客戶積極搶貨的情況並無降溫，大幅推升台廠營收表現。

南亞科（2408）受到報價大漲約三成的帶動，第2季營收季增約28%，而營業利益率由第1季的17.1%上升至31.2%，且業者強調第3季仍持續看升；華邦（2344）整體訂單需求仍十分強勁，第2季DRAM的報價漲幅更甚NAND Flash，不僅帶動DRAM營收較上季成長39%，也使其DRAM業務占總營收比重上升至46%。

TrendForce也進一步指出，值得注意的是，南亞科及華邦兩家台廠目前仍面臨產能不足的情形，在新廠完工前已無多餘空間再增添機台設備，因此短時間的業績成長僅能仰賴報價走揚。南亞科需待2024年新廠完工才可加入投產，短時間僅有先進製程1A/1Bnm的轉進帶來些微的位元增長；華邦亦需等到2022年下半年高雄路竹廠加入量產後，才有機會舒緩產能不足。

力積電營收僅計自家生產的標準型DRAM產品，並不包含DRAM代工業務，第2季DRAM營收成長約7%，不過若加計代工營收，成長則達到19%，且同樣面臨產能有限狀況，需在邏輯IC與記憶體產品之間作取捨。

DRAM 營收 南亞科

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