TrendForce：第2季DRAM總產值季增26%

據TrendForce調查顯示，第一季DRAM價格正式反轉向上後，需求端為避免陷入後續價格更高及貨源不足的情況，於第二季加大採購力道，除了筆電持續受惠於遠距辦公與教學使動能穩健外，雲端伺服器業者的備庫存需求亦逐步回溫，在出貨量與報價同步走升的情況下，帶動原廠的營收皆較第一季明顯進步，推升第二季整體DRAM總產值達241億美元，季增26%。

TrendForce指出，第二季DRAM價格大幅走揚、先進製程比重拉升，原廠獲利水準皆有明顯進步；以營收表現來看，三大DRAM原廠的表現相當一致，出貨量與平均銷售單價同樣呈現「量價齊揚」走勢，且出貨增幅皆優於預期，除了報價上漲會激勵採購備貨意願，加上今年來各種缺料問題頻傳，更加強化買方提前備貨心態，以避免成為終端產品組裝中的瓶頸。

因此，三星（Samsung）、SK海力士（SK hynix）及美光（Micron）的營收漲幅皆超過兩成，且前三名中以三星30.2%的成長率躍昇最為明顯，而第三季由於三大原廠DRAM報價仍將持續走揚，出貨成長幅度亦相當，估計市占的變化不會太大。

台廠方面，受惠於第二季specialty DRAM報價漲幅依舊維持高檔，客戶積極搶貨的情況並無降溫，大幅推升台廠營收表現；南亞科（Nanya Tech）受到報價大漲約三成的帶動，第二季營收季增約28%，而營業利益率由第一季的17.1%上升至31.2%，且業者強調第三季仍持續看升；華邦（Winbond）整體訂單需求仍十分強勁，第二季DRAM的報價漲幅更甚NAND Flash，不僅帶動DRAM營收較上季成長39%，也使其DRAM業務占總營收比重上升至46%。

TrendForce看待第三季，供應鏈長短料問題已逐漸浮出檯面，並影響到終端產品的組裝，故已有部分廠商對於相對長料的記憶體開始出現減少拉貨的規劃，其中以筆電廠商的態度最為明顯；因此，儘管目前原廠仍多半對於整體市況維持正面看法，但隨著買方DRAM庫存持續處於高檔，部分產品第三季的拉貨成長恐將趨緩。

TrendForce預期，第三季在原廠力守漲價的情勢下，平均合約價仍將上揚，惟漲幅收斂至3-8%。