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研華將投資5.3億元 在台南成立太陽能電廠

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）今（23）日宣布，研華上週五董事會通過，研華台灣於2026年使用50%綠電、2032年100%使用綠電，以達成ESG之綠電承諾，從而計畫與微電能源股份有限公司（下稱「微電能源」）共同成立SPV（Special Purpose Vehicle，特殊目的項目公司）持有太陽能電廠約10MW。

研華的ESG使命為「永續地球的智能推手」，近年積極開發如綠能儲能、風能設備維運等對環境有益的智能解決方案，並於企業內部落實建築能源管理和節能減碳。除內部控管之外，近期更獲SBTi科學基礎減碳目標國際認證，正式宣告2030年的溫室氣體減量目標。

為達成綠電承諾目標，研華選定與微電能源共同成立SPV，初步選定台南市麻豆區及學甲區為電廠建置地點，預估投資金額為5.3億，10MW太陽能電廠的綠電產出可以確保研華於2026年50%的承諾目標。

研華表示，此次太陽能電廠之投資，微電能源不僅將研華工業物聯網雲平台WISE-PaaS納入其合作平台，也將進一步把太陽能能源管理解決方案SRP（Solution Ready Package）導入案場，以提升案場運維管理及發電效率，成為太陽能業者的先進雲端管理平台。

研華此次與微電能源合作乃是實踐綠能減碳的一小步，未來更計畫在能源、電力、環保領域直接成立BEMS事業部（Building Energy Management System）與新能源解決方案事業部，以長期投入此方面之市場耕耘，成為綠能與ESG之重要貢獻。

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