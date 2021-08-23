Q2 DRAM漲幅及原廠出貨優於預期 總產值季增26%

根據TrendForce（集邦科技）調查顯示，今年第2季DRAM及較為利基的產品如graphics DRAM與consumer DRAM拉貨力道亦十分強勁，使第2季各家DRAM供應商的出貨成長幅度皆優於預期，DRAM報價方面，漲幅則較第1季擴大，第2季整體DRAM總產值達241億美元，季增26%。

TrendForce表示，今年第1季 DRAM價格正式反轉向上後，需求端為避免陷入後續價格更高及貨源不足的情況，於第2季加大採購力道。除了筆電持續受惠於遠距辦公與教學使動能穩健外；雲端伺服器業者的備庫存需求亦逐步回溫。此外，較為利基的產品如graphics DRAM與consumer DRAM拉貨力道亦十分強勁，使第2季各家DRAM供應商的出貨成長幅度皆優於預期。DRAM報價方面，漲幅則較第1季擴大，在出貨量與報價同步走升的情況下，帶動原廠的營收皆較第1季明顯進步，推升第2季整體DRAM總產值達241億美元，季增26%。

時序進入第3季，供應鏈長短料問題已逐漸浮出檯面，並影響到終端產品的組裝，因此已有部分廠商對於相對長料的記憶體開始出現減少拉貨的規劃，其中以筆電廠商的態度最為明顯。因此，儘管目前原廠仍多半對於整體市況維持正面看法，但隨著買方DRAM庫存持續處於高檔，部分產品第3季的拉貨成長恐將趨緩。TrendForce預期，第3季在原廠力守漲價的情勢下，平均合約價仍將上揚，惟漲幅收斂至3~8%。

以營收表現來看，三大DRAM原廠的表現相當一致，出貨量與平均銷售單價同樣呈現「量價齊揚」走勢，且出貨增幅皆優於預期。除了報價上漲會激勵採購備貨意願，加上今年來各種缺料問題頻傳，更加強化買方提前備貨心態，以避免成為終端產品組裝中的瓶頸。因此，三星（Samsung）、SK海力士（SK hynix）及美光（Micron）的營收漲幅皆超過兩成，且前三名中以三星30.2%的成長率躍昇最為明顯。而第3季由於三大原廠DRAM報價仍將持續走揚，出貨成長幅度亦相當，估計市占的變化不會太大。