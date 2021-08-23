宏碁董座陳俊聖：我們是開根號型的反轉

PC品牌大廠宏碁（2353）董事長暨執行長陳俊聖，近期接受財信傳媒董事長謝金河《@老謝看世界》專訪，對於市場質疑，是否PC狂賣已經到頂？他回應，買氣我們沒有看到很大的變化，買氣仍然是大於我們所能供應的。

陳俊聖表示，我們現在碰到情況可以分兩層面來看， 第一，首先來看整體PC，還是被供應鏈所制約，大家說有什麼V型反轉、L型反轉、U型反轉等，我常講我們是「開根號型的反轉」。他表示，去年上半年市場急劇下滑，但是三月份急劇反彈，但是因為產業上只能做這麼多半導體、面板，所以變成我們到上面後，「就一直持續在高原期」。

陳俊聖也強調，第二，以Chromebook來說的話，Chromebook需求仍然相當強勁，「Chromebook的成長，我相信會比整體PC成長要來的大、來的快」。

半導體在面板的零組件供貨，現在供貨情況是否有改善？他表示，現在供貨情況沒有改善的非常好，是因為是長短料的問題。他也說明，我們現在的原料庫存是高的，原因就是因為先進製程的IC我們備料備很多，但是這些小IC、周邊IC還是缺料，改善情形不夠理想。

陳俊聖指出，過去幾年當中，每天都在思考如何讓毛利率成長，他指出，宏碁除了轉型成為生活風格的品牌公司外，PC也開始做分眾，鎖定如電競、創作者、室外工作者等產品，最近又想出兩個新的，一個是「Vero」品牌，鎖定環保、愛地球的領域，電腦機殼是再生塑料，全部都是環保材質，希望大家都能用綠色材質發展相關的產品。另一個則將銀離子抗菌防疫功能使用在電腦上面。

宏碁今（23）日股價大漲2.05%，上漲0.50元，盤中高點為24.90元。