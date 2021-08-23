3M科技為半導體製造商撐起數位世界

3M科技積極開發新產品和解決方案，幫助推動半導體產業的發展。幾十年來，3M 一直為半導體製造業者提供創新解決方案，並成為該領域的重要創新者。

3M半導體化學機械平坦化材料全球產品經理Fitih Cinnor表示，業界期望透過我們的產品和解決方案引領創新，3M 半導體領域的實力基礎是由創新驅動的技術。

3M 使用 51個技術平台—包括黏著劑、顆粒研磨材料、奈米技術、顯微複製、表面改質、薄膜與電漿處理、熱能管理等，這些技術能夠與全球客戶合作解決問題並共同建立解決方案。Cinnor 說，我們的團隊可以幫助辨別現有流程的材料是否適合，或者開發新的解決方案，協助客戶進入高效製造的新時代。

在半導體這樣一個先進且不斷變化的產業中，3M 需要不斷發展和創新其現有產品與解決方案。半導體的製程科技壽命僅有18個月到兩年的時間，這意味著3M設計人員必須要與時間賽跑，且能夠預測未來客戶的需求。

Cinnor 表示，僅僅開發一種兩年前有效的產品是不夠的。先進的製程科技需要持續創新，才能在短時間內解決新的技術、良率和成本挑戰。對快速創新的需求非常大，我們的客戶形容這是在飛機起飛時的失控狀態下製造飛機。

Cinnor 還引用摩爾定律——即積體電路 (IC) 中的電晶體數量大約每兩年增加一倍——作為驅動因素。半導體行業大量引用摩爾定律來引導長期規劃和設定研發目標。為了協助該產業，3M 必須以更快的速度不斷迭代和創新，為客戶提供更高的性能和更多價值。

不過，近年摩爾定律的適用性逐漸放緩，驅使晶片製造商去試用新材料、應用3D電晶體架構和複雜的製程整合方案。為因應這些挑戰，半導體產業持續透過增強電晶體運算能力和訊息編碼技術革命，增強數位時代產品的應用性和生產力。

3M 在半導體製造領域的地位已經確立，提供化學機械平坦化(CMP) 解決方案、用於元件封裝的捲帶解決方案、用於封裝操作的材料、散熱及清潔功能特殊液體、薄晶圓支撐材料、高純度流體處理解決方案，用於密封和墊圈保護的材料，以及同位素摻雜劑等方案給半導體製造商。