聯電薪資令人羨 員工曝領到「季獎金」真的會很爽

晶圓代工大廠聯電（2303）近期利多頻傳，先是第二季繳出亮麗成績單，又有美系外資紛紛調高目標價至102.8元，這陣子聯電股價表現也是甜甜的，而在半導體人才荒的情況下，該企業在就業市場中的表現同樣受到關注。根據比薪水網站資料顯示，該企業平均月薪50,800元、平均年薪838,984元，羨煞眾多上班族。

半導體產業在台灣的發展，一直以來都深受關注，除了產業發展性高之外，薪資也是另一個吸引人的關鍵，「聯電」則是台灣第一家半導體公司，根據比薪水網站的最新調查發現，半導體老祖宗聯電的薪資待遇表現不俗，更有員工表示「聯電每三個月會發一次季獎金，領到時候真的會很爽」。

比薪水指出，聯電在台灣主要的兩個工作據點，分別是總部所在地新竹以及台南，工作機會集中在竹科與南科，而海外的部分，目前聯電有在招募去新加坡與日本的工作機會，聯電的官網時常會有人才招募的消息。

關於新竹與台南的工作機會，在比薪水的聯電薪資情報分析顯示，在新竹工作的佔 42.52% ，在台南工作的佔 57.48%，而這兩處的平均月薪分別為：新竹 44,898 元、台南 51,729 元。

比薪水指出，關於「UMC聯華電子」公司薪水報告，在已剔除極端值的情況下，聯電平均月薪為50,800元、聯電月薪中位數為50,500元、聯電平均年薪為838,984元、聯電年薪中位數為832,000元、聯電每日平均工時為9.9 小時、聯電最高年薪為1,440,000元（該筆資料為工作地點位於台南的工程師提供）、聯電最高工時為14小時（該筆資料為工作地點位於台南的帶線課長提供，平均月薪為50,000元，年薪為120萬）。

此外，比薪水網站還提供來自聯電內部員工給公司的評價，比薪水指出，從統計資料結果來看，聯電員工給公司的評價大多是正向的。

重點包括：「聯電每三個月會發一次季獎金，領到時候真的會很爽。」、「台南有激勵獎金，竹科好像沒有」、「聯電操不操，真的很看部門，研發部門上班就很自由，同事之間很和諧，工作時間基本上很固定不太會加班。」、「想進半導體業，這裡是不錯的學習環境，福利雖比上不足，但比下真的有餘。」、「碩士起薪會有差，升遷機會也是，7 等級會有額外獎金。」、「想進台積電的話，可以先來聯電當先修，除了學東西還可以先感受一下工作量跟加班量，評估自己到底適不適合半導體產業。」