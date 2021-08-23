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神基強固平板電腦神助攻 保存鹿港天后宮珍貴歷史

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
神基K120全強固平板電腦助力文化資產維護，保存鹿港天后宮珍貴歷史。神基/提供
神基K120全強固平板電腦助力文化資產維護，保存鹿港天后宮珍貴歷史。神基/提供

強固型工業電腦廠商神基科技（3005）今（21）日宣布，力弘科技採用其K120全強固平板電腦，應用於文化部數位臺灣計畫中鹿港天后宮古蹟3D雷射掃描現場作業及資料運算，推進文化資產數位保存。

創建於1591年的鹿港天后宮，其木雕、石雕與彩繪都出自名家之手，一直以來香火不斷。雖是國定古蹟，但廟內多處建築與文物處於長期使用狀態；在屬於海島型氣候的台灣，更容易因天災或人為因素受損。

鹿港天后宮總幹事劉家汶表示，鹿港天后宮迄今已有四百多年的歷史，有越來越多地方需要維護和修復；以媽祖的鳳輦為例，經過100年的使用，它真的沒有辦法再出巡了，希望透過這樣子3D掃描的技術，將鳳輦掃描起來，讓媽祖能漂漂亮亮再乘坐一次鳳輦出去。

Getac K120全強固平板電腦，搭配力弘科技3D雷射掃描儀與3D點雲處理軟體，協助臺灣文化部文化資產局與鹿港天后宮建立掃描建模，為資產保存、研究、及修復立下根基。

力弘科技經理姚良居說明，Getac K120是完美的戶外場域運算平台，它的長時間高效運算，大幅提升了現場3D建模的工作效率。現在我們在現場就可以檢視掃描效果，同時進行長時間作業，過去使用消費型筆電時，一天只能掃描20個地點，使用 Getac K120後，掃描點數增加到70點，效率提升了250％。

神基科技董事長黃明漢表示，K120的強固性及高效能，讓科技遇上古蹟時，強化了保存歷史的可能。3D掃描應用提供了K120於現場作業的絕佳示範，更展現我們與合作夥伴的軟硬體技術，得以無縫整合，並進一步延伸至其他產業需求，如工廠環境測量、廠房監測、製圖等應用。

文化部文化資產局文化資產保存研究中心助理研究員陳俊宇指出，臺灣天災頻仍，古蹟數位建模刻不容緩。以全強固平板電腦搭配3D掃描儀，順利完成了鹿港天后宮的數位模型專案，這些數位模型將可用於日後的古蹟維護參考，精準回復物件原貌。

神基K120全強固平板電腦助力文化資產維護，保存鹿港天后宮珍貴歷史。神基/提供
神基K120全強固平板電腦助力文化資產維護，保存鹿港天后宮珍貴歷史。神基/提供

鹿港 天后宮 平板電腦

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