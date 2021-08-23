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花旗：台積電營收將倍增 2024躍居最大半導體公司

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

台積電（2330）啟動千億擴產計畫，花旗環球證券原先預測，台積電2025年營收將較2020年倍增，成為全球第一大半導體公司，不過隨擴產速度加快，花旗更新預測指出，台積電可能在2024年就達陣營收翻倍目標，將比預期更快躍居首屈一指的科技巨擘，2025年每股純益（EPS）也會加速成長到40元，高出2020年一倍，重申看好台積電長線挑戰900元的目標價。

花旗素有「台積第一多頭」稱號，最早在台積電200多元時，預測股價將翻一倍，後台積電翻倍上漲，花旗再喊出2020-2025年營收倍增，投資人長抱權王賺股息、價差，報酬率可望再翻一倍。

花旗表示，按台積電擴產進度，今年資本支出有300億美元，2022-2023年再分別投入350億美元，未來三到五年的資本密集度上看35%，這代表2024-2025年，台積電資本支出仍可能維持350億美元的高水準，若假設成真，其營收將比預期更外翻倍，2020-2024年四年間，總營收預估自455億美元成長到867億美元。

花旗指出，2024年台積電實質產能將較2021年倍增，達到940億美元，換算該年營收可達867億美元。其原先預估2025年營收高出2020年一倍，則會出現更大幅的成長，挑戰956億美元，EPS進一步飛越40元大關。

日前英特爾宣布晶片交付台積電生產，花旗表示，這是台積電營運壯大的另一個證明，雖然英特爾啟動IDM 2.0，但先進製程門檻極高，英特爾終將會發現無法匹敵台積電，進而延續晶片外包的計畫，加上蘋果確定為台積電3奈米的優先採用客戶，兩大客戶足以支持台積電訂單成長到2025年。

至於花旗目前對台積電2021-2023年EPS預測為22.6、26.2及30元。

股價來看，花旗指出，台積電第2季毛利率跌破市場眼鏡，引發資金賣壓，但由於先進製程導入，其原本就預測今年毛利率介於50-51%，隨市場調整到合理財測，台積電長線的潛力被重新發掘，可望重振雄風。以2025年EPS合理有40元的水準看，目標價900元並不會太高。

台積電 花旗

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