WeMo Scooter新服務 WeMo選物自取上線

共享機車服務WeMo Scooter以車聯網大數據為核心，日前推動新型態營運模式「ＷeMo Life」，先推出一站式完成即時點餐「WeMo 美食自取」服務，主攻美食餐飲外帶市場。再宣布啟動ＷeMo Life 第二個服務「WeMo 選物自取」，結合知名美食餐飲、精緻食材、甜點組合及百貨零售等品牌選物商品，用戶在 WeMo Scooter App 內訂購商品，在預訂時間使用共享機車騎車自取。

WeMo Scooter指出，希望透過 WeMo Scooter 智慧交通媒介作為生態圈「消費軸心」，以便利的移動特性，擴大提升消費移動點線面，與策略夥伴聯手推動更全面的消費先機。WeMo Life 新型態的商業模式，包括用戶以智慧出行作為美食嚮導媒介，點餐後直接前往消費外帶；也可以建立「選物零售購物」新模式，先預訂精選商品，再直接去門市取貨。

WeMo Scooter執行長吳昕霈表示，利用日常頻繁外出移動同步創造消費機會，整合線上線下零售與餐飲通路，為新型態的新零售模式佈局。「WeMo 選物自取」囊括產業包括知名美食餐飲、饗宴食材、知名甜點與百貨零售等，試營運服務首波將聯合 Haus Cuisine 皓式宅食工作室、Gumgum Green Garden Good (101花園店) 、自己做烘焙聚樂部甜點材料包與味覺の感動等知名品牌。