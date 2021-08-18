聯發科智在家鄉競賽 本屆參賽件數創新高

手機晶片大廠聯發科舉辦第4屆「智在家鄉」數位社會創新競賽，於18日公布總計有455件作品參賽，件數續創新高，組隊人數超過1,800位。聯發科董事長蔡明介董表示，疫情加速數位科技轉型，人類生活前所未有地依賴科技，這屆參賽提案中明顯看到台灣數位社會加速擁抱數位科技的蓬勃能量，也為數位社會創新帶來極好的示範。

智在家鄉今年參賽作品來自200個縣市鄉鎮，離島地區如金門、馬祖、蘭嶼等都有團隊參賽，提案所觸及的領域廣泛，包括生態、運動、醫療、地方創生、教育、環保、社會關懷等。聯發科指出，今年因應疫情而起的公衛防疫、數位教育、物資電商等社會需求，也都成為民眾企圖改善的領域。

本屆智在家鄉初選評審團已選出21組入圍決賽團隊，蔡明介提到，疫情改變了人類原有的生活樣貌，生活中各個領域的數位轉型，將成為擋不住的社會趨勢，運用數位科技學習與加速解決生活問題將成為多數人的日常。