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藍天NB下半年出貨將超越上半年 看好獲利季季增

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

藍天（2362）受惠筆電出貨暢旺，帶動上半年賺贏去年全年，展望下半年，藍天表示，雖缺料情形仍存，但藍天團隊透過調整設計降低缺料影響，隨著遠距商機持續發酵，目前訂單能見度已至年底。藍天樂觀預估，在商務及電競筆電強勁需求雙引擎帶動下，藍天筆電下半年出貨將超越上半年，樂看筆電今年營收、獲利季季增。

展望下半年，藍天指出，雖缺料情形仍存，但藍天團隊透過調整設計降低缺料影響。隨著遠距商機持續發酵，目前訂單能見度已至年底。下半年將推出一系列搭配Intel新平台的商務筆電，以滿足商務市場的需求。

藍天自第3季起除推出一系列搭配Intel新平台的輕薄電競筆電外，更將推出全新搭載16:10顯示器的電競筆電，以滿足返校潮、雙11以及年底歐美旺季的需求。預計在商務及電競筆電強勁需求雙引擎帶動下，藍天筆電下半年出貨將超越上半年。

藍天7月營收23.81億元，月增6.2%、年增44.7%，為單月營收歷史第三高，其中，7月已公告營收中筆電業績為20.9億元，藍天樂看筆電今年營收獲利季季增；累計今年前七個月整體營收為143.6億元，年增35.9%，創歷史新高。

在大陸通路事業方面，隨著中國疫後經濟反彈趨緩，藍天表示，百腦匯中國事業群仰賴與商家長久建立之良好合作關係，18家科技廣場達成5家滿租、平均出租率95%，加上實體通路及線上電商搭配銷售之行銷優勢，2021年上半年營業收入達16.87億元、年增12%，走出去年疫情衝擊。

轉投資30%的群光廣場百貨，2021年上半年營收年增90%，較2019年上半年亦增長4個百分點。展望下半年暑假、十一長假、店慶以及聖誕節等購物消費旺季來臨，預期群光廣場將延續上半年成長力道，業績、獲利穩步揚昇。

電競筆電 營收

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