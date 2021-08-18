聯發科「智在家鄉」 參賽逆勢攀新高

聯發科（2454）第四屆「智在家鄉」數位社會創新競賽，今（18）日公布賽事徵件結果與入圍團隊名單。聯發科指出，本屆徵件期間雖逢疫情緊繃，參賽件數仍續創新高，總計有455件參賽作品，組隊人數超過1,800位，成果創下歷年新高。

聯發科董事長蔡明介表示，疫情加速了數位科技轉型，人類生活前所未有地依賴科技，本屆來自各鄉鎮踴躍的提案中，明顯看到台灣數位社會加速擁抱數位科技的蓬勃能量，也為數位社會創新帶來極好的示範。這次聯發科「智在家鄉」數位社會創新競賽的參賽作品，涵蓋全國200鄉鎮，內容反映疫情下的需求。

聯發科指出，「智在家鄉」作為該公司與社會共創價值的平台，至今已是台灣最大規模的社會創新競賽，今年參賽作品來自全國200個縣市鄉鎮，也是歷屆涵蓋範圍最多最廣的。今年度聯發科「智在家鄉」的參賽作品，甚至連金門、馬祖、蘭嶼等離島地區都有團隊參賽，所觸及的領域更為廣泛，包括運動、醫療、地方創生、生態、教育、環保、社會關懷等。

聯發科指出，參賽各團隊敏銳洞察到家鄉所碰到的問題，以獨到的科技創意，規劃具落地實踐性的解決方案。聯發科認為，今年因應疫情而起的公衛防疫、數位教育、物資電商等社會需求，也都成為民眾企圖改善的領域，彰顯社會大眾對翻轉家鄉、讓家鄉更好的熱忱，並未因疫情而卻步。

蔡明介指出，疫情的洗練改變了人類原有的生活樣貌，生活中各個領域的數位轉型將成為擋不住的社會趨勢，運用數位科技學習與加速解決生活問題將成為多數人的日常。蔡明介強調，聯發科希望透過「智在家鄉」這個平台，加速台灣社會的數位創新，讓更多人習於應用數位科技改善生活，奠定數位家鄉的堅實基礎。

聯發科本屆「智在家鄉」入圍團隊亮點多，像是疫情不出門，長輩在家也能進行復健幫孩子一把，用AI跨越書寫障礙不少入圍作品充滿溫暖的心意。聯發科說明，在疫情警戒下，許多長者無法出門復健，台南「智遊科技」提出AI結合體感科技的設計，試圖為長者規劃客製化與遊戲化的復健課程，反映出疫情影響下的實際需求。而新北市平溪為全國老年人口比例最高鄉鎮，「銀色大門老人送餐平台」即以平溪為目標，利用線上平台結合志工、學生、企業等社會資源，解決平溪長者用餐與營養照顧問題，實際運作的成果受到地方肯定。來自埔里的「字在家鄉」，針對學習障礙的兒童寫字的困境，希望利用AI辨識結合雲端技術，進行實證醫學上大數據的比對，提供師長更精確的辨識與診斷資訊，幫助學童跨越書寫障礙。